Украинский страховой рынок нами оценен как перспективный – глава правления СК "Евроинс Украина"

Эксклюзивное интервью председателя правления страховой компании "Евроинс Украина" Янко Николова агентству "Интерфакс-Украина"

- Euroins Insurance Group, несмотря на непростой экономический период последних лет, не только не покидает Украину, но расширяет присутствие. Почему?

- Euroins Insurance Group зашла в Украину, купив страховую компанию и под именем "Евроинс Украина" работает с сентября 2016 года.

Украинский страховой рынок нами был оценен как перспективный. Именно поэтому в 2018 году мы купили еще одну страховую компанию ERV- "Европейское туристическое страхование". Это демонстрирует наши амбиции: мы должны стать ведущими по всем видам страхования, кроме страхования жизни.

- Учитывая вступившие в силу новые требования к страховым компаниям, смену регулятора, разочарование не наступило?

- Приобретение компании - это риск, который необходимо оценить перед покупкой. Мы пришли к выводу, что с учетом всех нюансов, в том числе изменений в законодательстве, динамика развития страхования позитивна. И это стало решающим фактором.

- Иначе говоря, вы делаете ставку на будущее?

- Да. Болгария 13 лет тому назад стала членом Евросоюза. Понятно, что мы не стараемся конкурировать с крупными западнымм компаниями, но мы знаем все нюансы развития компаний, которые раньше жили в социалистическом лагере. На этом мы построили нашу стратегию и начали развиваться в юго-восточной Европе. Сейчас в Euroins Insurance Group входят страховые компании в Болгарии, Македонии, Румынии, Украины, Беларуси, Грузии, России. В связи с тем, что Болгария член ЕС, мы смогли получить преимущество на открытие компаний в Греции и Польше. Сейчас ждем разрешения на открытие в Чехии и Хорватии.

- Какая основная стратегия возглавляемой вами компании, на что делаете ставку?

- Я, как председатель правления, возглавил компанию в январе 2020 года. До этого был председателем наблюдательного совета компании. Так что об этой компании я знаю все.

"Евроинс Украина" создана по аналогии с другими компаниями холдинга: ее основной бизнес держится на "моторе". Мы эту стратегию целенаправленно развивали в каждой стране. Иначе говоря, Euroins Insurance Group заходит в страну, акционеры инвестируют довольно большое количество денег, развивается сеть продаж, и начинается реализация страховых продуктов. Клиенты компании - это не только физлица. Мы понимаем, что каждый портфель необходимо просчитывать, соотношение юрлиц и физлиц должно быть 50/50. Мы стараемся выстраивать стратегию, но пока у нас преобладают физлица.

- А какова доля в портфеле моторного страхования?

- Сейчас в портфеле компании моторное страхование составляет 68%, из них ОСАГО - 50%, КАСКО - 18%. Но мы будем диверсифицировать портфель на разные виды страхования, так, чтобы соотношение стало: 55% - моторное страхование и 45%- иные виды.

- Сохраняется ли сейчас на рынке тенденция уменьшения доли ОСАГО в портфеле, учитывая убыточность этого вида страхования?

- Каждая компания выстраивает свою стратегию. Наша - развивать "мотор", потому что мы еще не дошли до той критической точки, которая позволит нам начать развивать другие виды страхования. Все-таки требования законодательства, которое сейчас меняется, диктует нам определенный алгоритм поведения. Учитывая требования к достаточности капитала и покрытию резервов, мы ставим перед собой планы и задачи. В этом году наш план - 320 млн грн страховых премий. По итогам восьми месяцев работы мы заработали 222 млн грн. Исходя из данных, темп роста составляет 32%-35% ежемесячно. Именно такие показатели мы заложили в бюджет в начале года, и мы выполняем эту задачу.

Еще один фактор, который важен для нас, это профитабильность. Каждый акционер старается получить профит.

Учитывая то обстоятельство, что 2019 год стал убыточным, необходимо в 2020 выйти на положительный финансовый результат. Сейчас мы это выполняем. По данным НБУ на 30 июня 2020 года, "Евроинс Украина" входит в группу компаний, которые выполнили все требования Положения об обязательных критериях и нормативах достаточности капитала и платежеспособности, ликвидности, доходности, качества активов и рискованности операций страховщика. А таких компаний пока только 11.

Как вы считает, какой самый эффективный вариант продаж сегодня?

- Комбинированный. Необходимо иметь хорошую сеть и развивать онлайн-сервисы. Сегодня новые тенденции нам диктует пандемия. Учитывая это, мы будем развивать онлайн-ОСАГО, несколько кросс-продуктов. Через несколько дней запускаем онлайн КАСКО-Light для тех клиентов, которые не могут позволить себе классическое КАСКО. Это наш план на 2020-2021 годы.

- Планируете ли вы заняться "Зеленой картой"?

- Сейчас у "Зеленой карты" не лучшие времена, и это не только в Украине, но и других странах. Продажи сокращаются, а по обязательствам необходимо платить в соответствии с утвержденными лимитами, которые в европейских странах достаточно большие. Математика сейчас нам показывает, что нам невыгодно, поэтому будем ждать.

- Вы работали и на других рынках, вам есть с чем сравнить. Как вы считаете, чем отличается работа Моторного бюро в Украине от аналогичных в других странах?

- Исходя из опыта работы в Сербии и Македонии, могу назвать три основных направления деятельности, которых придерживаются в работе моторные бюро в этих странах: осуществляют мониторинг и контролируют применение системы бонус-малус, в том числе в онлайн-продажах; разрабатывают унифицированное программное обезпечение; осуществляют контроль над выдачей полисов и выявляют мошенничество.

Кроме того, совместно с полицией контролируют количество ТС без полисов. Это очень важный аспект. Например, в начале 2009 года в Македонии 30% ТС не были обеспечены полисами ОСАГО. В течение двух лет совместными усилиями бюро, полиции и регулятора этот показатель стал менее 10%. Это очень важный аспект, ведь выплаты пострадавшим осуществляются за счет страховых компаний-членов бюро. Т.е. это "затратные деньги": мы вносим их в фонды, а они тратятся на покрытие убытков тех, кто не имел страховки. Так не должно быть. Сегодня в Украине по данным МТСБУ 15%-20% автовладельцев не имеют полисы ОСАГО. Поэтому одна из основных функций Бюро – совместная работа с полицией.

- А на что в первую очередь обращают внимание европейские регуляторы при оценке деятельности страховщиков ОСАГО?

- В ЕС это правильный расчет резервных средств, которые СК должны держать в гарантийных фондах. И здесь очень важна роль регулятора. Есть несколько факторов в ЕС, которые необходимо учесть при подготовке законодательной базы - это свободное передвижение людей и свободное движение денег.

Баланс этих двух характеристик определяет, на каком этапе мы находимся на этой длинной дороге (присоединения к Евросоюзу). Например, Македония, подписав соглашение о вступлении в Евросоюз в 2001 году, до сих пор не является его членом.

Поэтому все участники рынка, в том числе и украинского - регулятор, Моторное бюро, Комисия по ценным бумагам, биржа - должны тесно сотрудничать, создавать баланс в требованиях. Например, если регулятор завышает требования к резервам, он должен предоставить возможность СК инвестировать деньги в широкий спектр финансовых инструментов не только в Украине, но в странах ЕС, Великобритании и OECD. В те финансовые рынки, которые уже доказали свою ликвидность и надежность.

- Но сегодня украинский страховой бизнес может инвестировать средства только в депозиты и ОВГЗ?

- Да, все деньги держат здесь. А если еще уменьшится процентная ставка, что тогда? Перспектива перед украинскими страховщиками не радужная: кризис, отсутствие развития экономики. Потенциально это означает уменьшение премий. Понятно, что уменьшение процентной ставки приведет к отрицательным последствиям в отношении инвестдоходов. Рынок ценных бумаг ограничен. А финансовый рынок ЕС может предоставить дополнительные инструменты для инвестирования. Это серьезные активы, которые подтвердили свою ценность, используются для увеличения стоимости компаний, профитабильности.

- Т.е. вы считаете, что одним из инструментов сохранения страховых резервов может стать вложение в акции европейских компаний?

- Сейчас в Украине отсутствуют законодательные нормы, позволяющие СК резервировать средства в финансовые инструменты стран-участников ЕС. Украине необходимо дать сигнал ЕС о том, что мы готовы к такому развитию.

- В связи с резким падением из-за коронавируса туризма и страхования выезжающих, не планируют ли ваши акционеры объединить две украинские дочки в одну компанию?

- Насколько мне известно, акционер не планирует объединения. Все-таки ЕТС довольно специфическая компания, страхование путешествующих у них хорошо развито. Конечно, все что происходит в мире, в первую очередь сильно влияет на профильные компании. Подождем чуть-чуть еще. Все зависит от ситуации, которая сложится….