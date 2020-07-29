Прокурор Киева: термин "люстрированный" ко мне уже не применяется

Блиц-интервью прокурора Киева Олега Кипера информационному агентству "Интерфакс-Украина" (на языке оригинала)

З Вашим призначенням прокурором столиці зміняться пріоритети в роботі прокуратури, на яких напрямках буде зосереджено увагу?

Завдання, як і пріоритети для всіх прокурорів, залишаються незмінними, але я маю на меті наповнити їх новим змістом і активізувати окремі з них, які найбільше турбують суспільство. Це боротьба з вуличною злочинністю, незаконним обігом зброї та наркотиків, злочинами у бюджетній сфері.

Болючою для столиці є питання рекреаційних зон. Маю на увазі незаконне заволодіння та будівництво на берегах Дніпра, забудова "зелених" зон, що знаходяться під охороною держави, як, наприклад, біля Феофанії та поруч з Музеєм під відкритим небом у Пирогові, забудови у приватному секторі, де висотки з усіх боків оточують будинки місцевих мешканців.

У зв'язку з подіями минулого тижня - захопленням заручників в Луцьку, Полтаві, масовим виявленням вибухівки - чи можна говорити про реальну загроза тероризму в столиці, або ж ситуація штучно нагнітається?

Ми вже маємо негативні відголоски цих подій у столиці - збільшення повідомлень про "замінування" та підозрілі знахідки. В більшій мірі це хуліганські витівки, які не несуть реальної загрози, але не тільки. Тому ретельно перевіряється кожен випадок.

Службою безпеки зі свого боку посилено безпекові заходи, а поліція додала патрулів на вулицях та у місцях масового перебування людей. Налагоджено координацію та обмін інформацією між відомствами, на кожен такий факт є оперативна реакція. Це не має лякати людей, а навпаки свідчить про мобілізацію наших зусиль у протидії таким правопорушенням.

З цього приводу вчора також мав зустріч з начальником столичної поліції Андрієм Крищенком та обговорив з ним стан забезпечення правопорядку в місті та як просувається розслідування ряду резонансних злочинів.

Ви потрапили під люстрацію, а в минулому році суд відновив Вас на посаді в управлінні з нагляду Генпрокуратури. Чим займалися після звільнення з органів прокуратури, чи дійсно були помічником голови Офісу президента?

Після люстрації для мене, як і для моєї родини, це були важкі часи. Пошук нової професії. У 2016 році я отримав свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю, після цього заснував адвокатське об’єднання. Вже у 2018 році у моєму об’єднанні, крім мене, працювало ще четверо адвокатів. Паралельно з адвокатською діяльністю здобував другу вищу освіту та займався підприємницькою діяльністю.

З квітня 2019 року надавав фахову допомогу Офісу президента з питань діяльності правоохоронних органів. І вже на початку 2020 року отримав пропозицію стати одним з позаштатних радників на громадських засадах голови Офісу президента. На посаді радника так само консультував з питань діяльності правоохоронних органів. Звільнився з Офісу президента після виконання рішення суду про моє поновлення в органах прокуратури.

Як реагуєте на випади про призначення "люстрованого" на посаду прокурора Києва?

Не тільки національні суди, а Європейський суд з прав людини у своєму рішення у справі "Полях та інші проти України" надали правову оцінку окремим положенням закону України "Про очищення влади". Зокрема, щодо принципу індивідуальної відповідальності, який має лежати в основі санкцій.

У вересні 2019 року суд визнав, що звільнення мене з посади відповідно до закону "Про очищення влади" є незаконним та безпідставним. Жодних фактів про незаконні дії з мого боку чи допомогу в узурпації влади не було, люстрація відбулася виключно через зайняття посади, зазначеної у законі. Ніхто не брав до уваги, що за майже 15 років в органах прокуратури я пройшов всі етапи прокурорської роботи, починаючи від посади простого слідчого до заступника керівника обласної прокуратури.

Суд, визнавши, що люстрація стосовно мене була незаконною, також зобов'язав виключити моє прізвище з реєстру люстрованих осіб Міністерства юстиції. Тому до мене термін "люстрований" вже не застосовується.