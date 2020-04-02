Повреждение водоснабжения на Донбассе в условиях пандемии может привести к катастрофе - пресс-секретарь делегации МККК в Украине

Эксклюзивное интервью пресс-секретаря делегации Международного комитета Красного креста в Украине Александра Власенко агентству "Интерфакс-Украина".

(подается на языке оригинала)

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що цього тижня Україна може відправити літак за допомогою від МКЧХ. Розкажіть, як формується допомога, що до неї увійде, коли вона надійде і для кого насамперед буде призначена?

18 березня відбулася телефонна розмова між президентом України Володимиром Зеленським і президентом Міжнародного комітету Червоного хреста Петером Маурером, і в її ході президент Зеленський попросив надати гуманітарну допомогу, пов'язану з боротьбою з COVID-19. З нашого боку було прохання допомогти з доставкою того вантажу, який ми сформуємо.

У вантажі є ті препарати, щодо яких доведено, що вони можуть використовуватися або для ідентифікації захворювання на COVID-19, або для лікування ускладнень, які може спричинити цей вірус. Також серед допомоги є тести, засоби гігієни, особистого захисту (я маю на увазі медичні маски та рукавички), і звичайно, там є апарати для штучної вентиляції легень.

Тепер вантаж буде відправлений на Донбас і там уже розподілений по лікувальним закладам, що були визначені для лікування людей з COVID-19.

Що стосується засобів гігієни, вони будуть розповсюджуватися серед широких верств населення, тому що це потрібно всім людям, а не лише медикам.

Крім цього, яку ще допомогу МКЧХ може надати Україні в боротьбі з COVID-19?

Ми вже посилили нашу допомогу, адже нашим завданням є допомога людям, які живуть у зоні конфлікту. Люди, які там живуть, потерпають найбільше, тому що пандемія коронавірусу накладається на умови, в яких вони живуть.

По-перше, ми нагадуємо сторонам конфлікту, щоб вони зауважили, що ця пандемія збіглася з військовими діями. Наприклад, особливо побоюємось того, що може бути пошкоджено структуру водопостачання, адже в такому випадку важко буде дотримуватися правил гігієни – тих простих правил, які дозволяють запобігти захворюванню на коронавірус або його поширенню. Адже якщо не буде питної води, це справді може спричинити катастрофу, тому що навіть будь-яке маленьке пошкодження трубопроводу або фільтрувальних, насосних станцій може призвести до того, що не буде води, і далі наслідки можуть буди вже непередбачуваними.

Крім того, два тижні тому ми розпочали дуже активно роздавати людям допомогу, пов'язану з тим, що так чи інакше може сприяти боротьбі з розповсюдженням коронавірусу. Ми доставили до Державної служби з надзвичайних ситуацій у Донецькій області 4 тис. літрів гідрохлориду натрію та дали 28 оприскувачів для дезінфекції. Також було доставлено обладнання та матеріали для лікарень. Там були і дезінфекційні матеріали, і намети, і конвеєр для пацієнтів, костюми захисту у великій кількості.

Для жителів ми завжди роздавали продукти харчування та гігієнічні набори. Минулого тижня ми їх роздали 6 тис. людей, які живуть на непідконтрольній уряду України території та для 2 тис. людей на підконтрольній території. І наприкінці цього тижня ще 3 тис. наборів буде доставлено на територію Донбасу, що підконтрольна уряду України.

Крім того, ми надали майже 7.5 тис. гігієнічних наборів до слідчих ізоляторів, які знаходяться на підконтрольній уряду України території. У 28 слідчих ізоляторів були доставлені ці набори для того, щоб можна було вжити додаткових заходів гігієни в місцях утримання під вартою.

Також ми збираємося надати двом медичним установам Маріуполя нашу підтримку по удосконаленню інфраструктури водопостачання. Також буде надано близько 6 тис. рукавичок, масок, дезінфектантів, захисних костюмів для роботи органів судово-медичної експертизи в Донецькій, Дніпропетровській і Житомирській областях.

Що МКЧХ робить для того, щоб попередити розповсюдження коронавірусу на окупованих територіях України? Зокрема, чи ведете ви і яку саме роботу по інформуванню населення на окупованих територіях щодо того, як запобігти інфікуванню?

Ви ж розумієте, що тут може проводитися тільки інформаційна робота. І нічого більше, ніж просто дотримання правил гігієни і роз'яснення того, наскільки це потрібно для того, щоб запобігти інфікуванню, бути просто не може. Ми роздали 12 тис. додаткових миючих засобів (як правило, це мило), а також постери, які ми розробили в співробітництві з Товариством Червоного хреста України. Деякі з них уже розповсюджені, деякі будуть розповсюджуватися у місцях ув'язнення на підконтрольній уряду території, і деякі буде поширено на непідконтрольних територіях. Загалом 12 тис. постерів, які є інформують людей, як треба діяти.

Крім того, наші матеріали, ліки отримують два шпиталі в Луганській області. Вони, можливо, не пов'язані прямо з Covid-19, але вони так чи інакше дозволяють цим госпіталям бути у всеозброєнні, тому що ми постійно підтримуємо медичні установи для лікування людей з хронічними захворюваннями. Звичайно, зараз усі говорять про Covid-19, але є люди, які хворіють діабетом або мають захворювання нирок і потребують гемодіалізу постійно, і це лікування не можна припинити через те, що зараз пандемія коронавірусу. Тому необхідно, щоб у тих медичних установах, попри можливий притік людей, інфікованих на коронавірус, продовжували надавати допомогу людям, які мають хронічні захворювання. Ми надаємо ліки та медичні матеріали для того, щоб ця допомога могла продовжуватися.

Чи є у МКЧХ план на випадок щодо справжнього спалаху епідемії на окупованих територіях?

Ми звикли реагувати на зміну ситуації. Поки що важко про це говорити.

Думаю, що на цьому тижні ми зможемо досягнути згоди щодо правил, за якими ми можемо ввозити на непідконтрольні території нашу гуманітарну допомогу. Поки що ми роздаємо там те, що є на наших складах, де були близько 50 тис. продуктових і гігієнічних наборів, ми їх активно роздавали протягом двох останніх тижнів, зокрема в Петровському районі Донецька, заїжджали в Саханку, це село розташоване дуже близько до лінії розмежування, де практично всі люди, які там залишилися, потребують допомоги. Думаю, що нам вдасться на цьому тижні завести ще один наш вантаж. Ми зараз на фінальній стадії переговорів з приводу того, яких карантинних заходів ми маємо дотримуватися. І далі будемо працювати у звичному режимі, реагувати на ті потреби, які будуть виникати.

Уповноважена ВРУ з прав людини Людмила Денісова повідомила, що близько 150 людей госпіталізовані в ОРДЛО з пневмонією. Чи є у вас більш достовірні дані про ситуацію по той бік лінії розмежування?

Ні, у нас немає якихось інших даних, тому що ми їх не збираємо, і в нас немає навіть повноважень збирати такі дані. Ми так само беремо інформацію з відкритих джерел, спілкуємося з менеджментом лікарень, розташованих на непідконтрольній уряду України території. Ми оперуємо тією інформацією, яку вони нам повідомляють.

Держприкордонслужба повідомила, що окупаційна влада не пропускає на окуповані території представників міжнародних моніторингових місій, у тому числі МКЧХ. Скількох ваших працівників не було допущено?

У нас є офіси в Донецьку та Луганську, де є наші працівники, і їм не треба перетинати щоденно лінію розмежування, щоб надавати допомогу.

Проте, нам треба поповнювати склади запасами тієї гуманітарки, яку ми роздаємо на непідконтрольній території. Минулого тижня у нас справді вантаж туди не заходив, але це було пов'язано не з чиєюсь "злою волею", а просто треба було розробити карантинні заходи, які будуть пов'язані з перетином лінії розмежування.

Я думаю, що на цьому тижні ми все закінчимо і наш вантаж відправимо. Просто це була технічна затримка, пов'язана з тим, що умови змінилися через пандемію Covid-19.

Нашим працівникам не потрібно на щоденній основі перетинати лінію розмежування, але якщо буде така потреба, я думаю, що проблем не буде з перетином контактної лінії.

Які є інші напрямки роботи МКЧХ в Україні? Зокрема, знаю що значною частиною вашої роботи на Донбасі є забезпечення безпечного доступу до питної води. Які тут є результати?

Річ у тому, що газогони, водогони, лінії електропередач часто перетинають лінію розмежування в кількох місцях: заходять на підконтрольну територію, виходять з неї, дуже часто вони тягнуться вздовж лінії розмежування, поблизу неї, і там же розташовані такі об'єкти, які забезпечують їхнє функціонування – насосні станції, станції водозабору, тощо. І ми неодноразово звертали увагу на те, що з разі пошкодження критичної інфраструктури від цього будуть страждати відразу сотні тисяч людей.

Крім того, є компанія "Вода Донбасу", і якщо є пошкодження водогону, вони мають приїжджати та полагодити його, а для цього їм потрібні гарантії безпеки, що під час їхньої роботи вони не потраплять під обстріл. Загалом сторони погоджуються, що ця робота необхідна, але все вирішується що називається за фактом. Це стосується і компанії "Вода Донбасу" в Донецькій області та "Попаснянського водоканалу", який працює в Луганській області. Наприклад, ми також надали близько 100 тон хімічних реагентів для "Попаснянського водоканалу", для того, щоб вони могли нормально працювати. Але звичайно, найголовніше, необхідно, щоб були гарантії безпеки.

Минулого тижня і навіть на цими вихідними на Донбасі були певні загострення, і цивільне населення постраждало від ведення бойових дій. І, звичайно, це нас бентежить, і ми звертаємо увагу сторін на те, що вони мають дотримуватися міжнародного гуманітарного права, а об'єкти критичної цивільної інфраструктури не повинні бути об'єктами ведення бойових дій і ставати військовою мішенню, тому що від їхньої роботи залежить життя людей, які проживають на тих територіях.

В комюніке Нормандського саміту зазначається, що міжнародним організаціям, включно з Міжнародним комітетом Червоного Хреста (МКЧХ), має бути надано повний і безумовний допуск до всіх утримуваних осіб. Наскільки МКЧХ готовий до цього і наскільки це важливо?

Так, ми готові до того, щоб виконати цю роботу. Це справді наша робота, у нас є люди, які готові відвідувати місця утримування під вартою, і вони вже роблять це на території, підконтрольній уряду України. І загалом нас цілком задовольняє той доступ, який ми маємо до місць утримання під вартою на підконтрольній території.

Якщо нам буде надано доступ до людей, затриманих у зв'язку з конфліктом, на непідконтрольних територіях, ми одразу будемо готові виконати цю нашу місію, про яку говорили на останньому саміті "нормандської четвірки".

Які подальші плани діяльності МКЧХ в Україні? Чи ведете ви статистику, на яку суму МКЧХ уже надав допомоги Україні?

Бюджет нашої делегації складає 73,8 млн. швейцарських франків. Ми запланували продовжувати ту допомогу, яка була завжди. Звичайно, що зараз у зв'язку з пандемією коронавірусу ми підсилюємо цю допомогу, тому що люди справді опинилися в скрутній ситуації.

Але треків у нас дуже багато. Це і підтримка малого бізнесу в місцях, де вже не так небезпечно, тобто можна займатися сільським господарством або відкривати якісь маленькі підприємства, виробництво або підприємства з надання певних послуг, наприклад ремонту. Ми підтримуємо це, щоб пожвавити життя громади, де розташовані ці об'єкти. Для нас дуже важливо, щоб було надання тих сервісів, які були до початку конфлікту та наявність яких є однією з ознак нормального мирного життя. Насамперед це стосується тих сіл, які розташовані поблизу лінії розмежування, тому що там справді є такі місця, де немає ані аптек, ані магазинів. Якщо там є фельдшерсько-акушерські пункти, ми підтримуємо їх ліками та витратними матеріалами. Якщо це амбулаторії, лікарні десь поблизу, звичайно, ми працюємо для того, щоб у них було все необхідне для їхньої роботи. Є дуже багато проектів з реконструкції житла, що постраждало внаслідок конфлікту. Відбувається як будівництво з нуля, тобто відновлення будинку, так і надання певних матеріалів для "реабілітації" цих будинків, тобто ремонт даху чи заміна вікон. У багатоквартирних будинках це може бути ремонт деяких поверхів. Тобто залежно від кожної конкретної ситуації. Ця програма реабілітації та відновлення житла здійснюється вздовж усієї лінії розмежування в різних населених пунктах. Є, звичайно, у нас програми з мінної безпеки. Ми постійно проводимо роз'яснювальну роботу, встановлюємо нові знаки в місцях, які особливо забруднені мінами, тому що Донбас - дуже забруднена мінами територія. Ми проводимо роботу серед населення, пояснюємо їм, як правильно поводитись, якщо вони знайшли якийсь предмет, який може бути схожий на снаряд, що не розірвався, міну чи інший вибуховий пристрій.

Президент МКЧХ Петер Маурер і президент України Володимир Зеленський домовилися, що візит президента МКЧХ в Україну, зокрема для особистого ознайомлення з гуманітарною ситуацією на Донбасі, відбудеться найближчим часом. Коли його очікувати і наскільки великим пріоритетом для Маурера є ситуація в Україні, зокрема на Донбасі?

Це, звичайно, великий пріоритет. За розміром операційного бюджету делегація МКЧХ в Україні входить до першої десятки серед усіх наших делегацій у всьому світі.

Петер Маурер хотів відвідати Україну: як підконтрольні, так і непідконтрольні території, і ми цей візит планували до останнього. Десь напередодні 8 березня ми ще працювали на цим візитом, і він мав відбутися, і лише ця швидкозмінна ситуація з розповсюдженням коронавірусу призвела до того, що в останній момент ми були вимушені цей візит перенести. Щойно з'являться для цього можливості, почнуть літати літаки і відкриються кордони, я думаю, цей візит буде здійснено. Тому що востаннє Петер Маурер був в Україні в березні 2017 року. Це якраз достатній час для того, щоб приїхати, побачити на власні очі те, що тут відбувається. Ми постійно тримаємо зв'язок з нашою штаб-квартирою в Женеві, інформуємо про ситуацію тут, розповідаємо про те, як надається допомога. Думаю, що цей візит і зустріч двох президентів відбудеться, як тільки з'являться для цього фізичні можливості.