Интервью

17:17 27.02.2020

Николай Баграев: Очень хочется, чтобы как можно больше людей полюбили представителя Украины на Евровидении

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Николай Баграев: Очень хочется, чтобы как можно больше людей полюбили представителя Украины на Евровидении

В минувшую субботу Украина определила своего представителя на песенном конкурсе Евровидение 2020. Им стала группа GO_A. Этот выбор был неоднозначно воспринят в украинском шоу-бизнесе и вызвал целый ряд неоднозначных комментариев. Своим мнением по поводу Нацотбора Евровиденья 2020 поделился основатель компании «Таврийские Игры», сооснователь музыкальных телеканалов М1, М2, глава наблюдательного совета ТАВР Медиа Николай Баграев.

- Николай, уже не один год длится дискуссия: стоит проводить Нацотбор или лучше назначать представителя Украины на Евровидение?

- Однозначно я за Нацотбор, при чем в формате полуфиналов и финала. Два живых выступления дают более полное понимание о претенденте и его потенциале. Плюс это отличный шанс засветиться новым исполнителям. Думаю, благодаря этому отбору конкурсанты получили хорошее промо и смогли показать себя достаточно широкому кругу зрителей. И, конечно же, благодаря отбору, мы увидели уровень вокального исполнения и артистизма конкурсантов, а также их умение передавать энергетику песни зрителю.

- Живое исполнение сильно изменило Ваше мнение о претендентах?

- Безусловно, оно повлияло и на мнение жюри, и на голосование зрителей. В этом году не было однозначной песни-лидера в отборе. Было сразу несколько очень сильных и крутых треков. И если бы выбирали по записанным трекам, то есть большая вероятность, что выбор был бы другим. Но как раз живые эфиры и показали, кто готов превратить трек в достойный номер, а кому еще нужно поработать над вокалом, сценическим мастерством и образом.

- Ваши симпатии совпали с выбором жюри и зрителей?

- Мне понравился  сбалансированный состав жюри, в который очень удачно влился представитель ТАВР Медиа Виталий Дроздов. Важно, что балы жюри в целом совпали с голосованием зрителей. Победа группы  GO_A вполне заслуженная, с чем я их и поздравляю. Они точно не затеряются среди других конкурсантов и уверен, что они запомнятся и оставят о себе яркое впечатление на Евровидении.

- Чистая победа по балам не уберегла группу GO_A от критики, а моментами проскальзывают и оскорбления. Почему так происходит в нашем шоу-бизнесе?

- К сожалению, так происходит не только в шоу-бизнесе. Есть такая замечательная фраза: «Кого бы у нас не выбрали, все равно будет не тот». Кто-то, симпатизируя одному исполнителю, считает необходимым оскорбить другого. Кто-то в принципе был настроен на негатив в независимости от результатов. Я призываю поступать цивилизованно. Победитель определен и его выбрали из числа тех, кто подавался на конкурс. Те, кто считает себя лучше, могли бы подготовить свою песню и доказать свое превосходство на отборе. Считаю, что уже достаточно прозвучало обсуждений. Настало время поддержать ребят и дать им возможность спокойно подготовить номер для Роттердама. Мы в ТАВР Медиа, на М1 и М2 будем медийно поддерживать победителя Нацотбора Евровиденья группу GO_A и постараемся популяризировать их творчество. Очень хочется, чтобы как можно больше людей полюбили представителя Украины на Евровидении и искренне за него болели. Не остались без внимания и другие конкурсанты. Песни всех финалистов и многих полуфиналистов уже получили ротации на радиостанциях ТАВР Медиа. Так что призываю всех молодых музыкантов участвовать в музыкальных конкурсах. Впереди у нас «Черноморские Игры» для детей от 6 до 16-ти и Хит-конвеер для молодых исполнителей. Не упустите свой шанс и присылайте заявки. А до середины мая все болеем за GO_A!

 

Теги: #баграев #евровидение
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