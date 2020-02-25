Стратегические запасы средств защиты против коронавируса в Украине сформированы - Радуцкий

Эксклюзивное экспресс-интервью агентству "Интерфакс-Украина" главы парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаила Радуцкого



Насколько готова Украина к вызовам, связанным с коронавирусом?

На сегодня Украина сделала все необходимое, что надо делать в такой ситуации в любой стране в соответствии со всеми рекомендациями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Сегодня действует оперативный штаб, который возглавляет премьер-министр Украины. Действия оперативного штаба контролирует Совет национальной безопасности и обороны (СНБО).

В настоящее время осуществляются все необходимые карантинные мероприятия по обсервации здоровых граждан Украины, которые были в зоне поражения и доставлены в Украину. Все, что необходимо, делается.

Что касается подготовки страны, не дай Бог, к возникновению вируса, то разработаны планы мероприятий, которые полностью согласованы с рекомендациями ВОЗ. Плюс они основываются на опыте тех стран, где уже есть коронавирус. Именно ВОЗ собирает, анализирует и структурирует этот опыт.

Стратегические запасы средств защиты сформированы. Они еще доукомплектовываются, наращиваются. Но в случае первой волны Украина готова, то есть выделены 5700 коек для первой волны, есть койки второго, третьего резерва.

Понятно, что если, не дай бог, вирус будет жить так, как он живет в Китае, своей жизнью, то естественно, тогда к этому подключатся целые больницы. На этот случай есть четкий план, он объемный, только прочитать его времени займет часов пять.

Украина готова делать все то же самое, что сегодня предпринимают другие страны.

Противоэпидемические мероприятия для Украины не новые, новый только этот вирус. Но в целом Украина имела опыт с SARS – атипичной пневмонией. У нас была эпидемия кори, в советские времена – эпидемия холеры.

А где именно выделены места для возможных больных, в каких городах?

Там, где это положено. Адрес этих койко-мест – государство Украина.

Вы хотите повторения Новых Санжар?

Я не хочу.

И я не хочу. Это знают врачи, знают руководители областных управлений здравоохранения, работники ГСЧС, знает Национальная полиция, знает оперативный штаб Кабмина. Все делается по четкому плану. Это все регионы Украины.

Это не так, что всех будут свозить в Киев или куда-то еще. Мы же не знаем с вами, где будет, не дай Бог, первый случай заболевания. Как мы можем готовить Николаев, если первый случай будет во Львове. Поэтому готовится вся Украина.

В каждой области выделено лечебное учреждение первого, второго и третьего резервов. Это инфекционные больницы.

Достаточно ли приобретено тест-систем?

Тест-систем хватает. На сегодня есть тест-системы, переданные ВОЗ. Докупаются еще тест-системы. И плюс зарегистрированы еще две украинские тест-системы.

Как раз людям, эвакуированным из Уханя в Новые Санжары, были сделаны украинские тесты. Результаты все негативные. Если бы был хотя бы один позитивный - мы бы еще проверяли немецкими тестами для чистоты эксперимента.

На сегодня все чувствуют себя нормально. Симптомов простуды нет ни у одного из доставленных из Китая и тех, кто был с ними в непосредственном контакте – экипаж, врачи, которые с ними летели, министр здравоохранения, в том числе.

Предположим, что в каком-то населенном пункте появляются люди, которые заражены коронавирусом

Включается план противоэпидемиологической безопасности.

Что этот план подразумевает? Будет ли закрываться город на карантин?

Будут проводиться все мероприятия согласно плану очага эпидемиологической опасности.

То есть будет, в первую очередь, обеспечено ограничение самой больницы, куда будет доставлен этот больной, естественно, будет ограничение передвижения. Все, что вы видите сегодня в телевизоре, как это происходит в Италии, как это происходит в Китае – точно также будут действовать и в Украине.

В Италии населенные пункты перекрыли...

Если надо будет, будем перекрывать страну.

Это возможно сделать?

Если это надо будет, мы все сделаем. Для этого у нас есть Национальная гвардия, полиция, эпидемиологи, инфекционисты. Есть план противоэпидемиологических мероприятий, утвержденный Кабинетом министров.

Проведение массовых мероприятий тоже будет запрещено?

Проведение массовых мероприятий запрещено даже когда в Киеве объявляется эпидемия гриппа. Закрываются на карантин школы…

В Италии, где зафиксированы случаи заболевания коронавирусом, много наших соотечественников, естественно, они приезжают в Украину. Как контролировать таких граждан, на возможное наличие вируса?

Сегодня Италия объявила карантинные мероприятия в тех регионах, где выявлен коронавирус. У нас есть прямые авиарейсы из Италии. Пока у нас нет рекомендаций ВОЗ отменять прямое авиасообщение, поэтому эти рейсы сегодня проверяются точно также, как проверялись рейсы из Китая.

Все наземные службы аэропортов - пограничная, таможенная и санитарная - готовы к встрече таких рейсов. Эти рейсы встречают так же, как рейсы из Китая. Экипажи предупреждены о том, как они должны сообщать на землю, что у них на борту есть человек с признаками острой респираторной вирусной инфекции.

Прямой контроль у нас идет только на авиагранице. Когда украинские граждане едут через другие страны, то в первую очередь они досматриваются в этих странах.

Когда наши граждане возвращаются в Украину автомашинами через транзитные страны, то они попадают под санитарный контроль страны, которая граничит с Италией.

Обычно в Украину они едут через Австрию, Венгрию. Австрия сегодня уже объявила об усиленном контроле на австрийско-итальянской границе и об ужесточении противоэпидемиологических мероприятий.

Естественно, попадая на территорию Украины, эти люди уже прошли несколько контролей, и здесь, если в отношении их возникнет подозрение на инфекцию, на них будут распространены внутриукраинские противоэпидемиологические мероприятия.

Украинские пограничники усилили визуальный контроль прибывающих людей из Италии? Достаточно ли такого контроля? Измеряют ли дистанционно температуру прибывшим гражданам на территорию Украины? Есть ли для этого термометры?

Измеряют температуру не пограничники, а врачи-эпидемиологи, которые работают в санитарно-карантинных бригадах. У них все есть для того, чтобы мерить температуру. А пограничники делают просто визуальный осмотр.

Это было всегда. Но с момента начала существования коронавируса все аэропорты, которые принимали международные рейсы из Азии, были доукомплектованы (сотрудниками санитарно-карантинных бригад – ИФ). Эти же аэропорты у нас принимают рейсы из Италии. Что-либо дополнительное для них не нужно.

Сколько средств выделено для профилактики и на борьбу с коронавирусом?

Это вопрос к Кабмину.

Будет ли организована эвакуация украинских граждан, оставшихся в Китае?

В Китае осталась девочка с собакой и еще три человека, которых сняли с рейса с признаками простуды. Да, сейчас МИД занимается организацией их эвакуации в Украину.

Как вы относитесь к рекомендации Совета национальной безопасности и обороны восстановить санэпидемслужбу?

СНБО рекомендовало восстановить и ужесточить функции санитарно-эпидемиологического контроля. Это правильное решение. Это не создание СЭС, а это восстановление функции санитарно-эпидемиологического контроля.

СНБО не рекомендовало восстановить разрешение СЭС на стройки и что-то еще, что может быть связано с коррупционными схемами, а именно обратило внимание на повышение эпидемиологической безопасности.

Полностью поддерживаю в рамках восстановления функций, но не в рамках восстановления организации. Это давно надо было сделать. На самом деле, я не могу понять, почему предыдущие пять лет эта функция была потеряна. Расформировали СЭС, ее функции передали Госпотребнадзору, это понятно, а вот функцию основную – медицинскую – ее как-то забыли передать.

Сегодня рассматривается вопрос, на кого будут возложены функции главного санитарного врача Украины. Скорее всего, на замминистра (охраны здоровья – ИФ), который отвечает за общественное здоровье и будет главным санитарным врачом Украины. Мы так думаем. Или это будет еще одна должность.

Если бы меня спросили, я вижу на этой должности Голубовскую (Ольга Голубовская - заведующая кафедрой инфекционных болезней национального медицинского университета имени А.А. Богомольца – ИФ), но меня не спрашивают, это решает Кабмин.

Сколько времени необходимо для принятия этого решения?

Сколько надо времени? Я считаю, недолго. Я думаю, что наш Кабинет министров умеет работать в турборежиме, и не будет затягивать эту историю, потому что сегодня - это еще и необходимо.

И это не последний вызов для Украины. Сейчас – коронавирус, а есть сезонные заболевания. Мы не должны забывать о кори. А начнется лето – опять вернется ботулизм, возвратятся кишечные инфекции. Такая функция нужна.

Насколько я знаю, Минздрав сейчас готовит новый законопроект о санэпидблагополучии. Как только законопроект будет готов, он попадет к нам в комитет, мы очень быстро его подготовим для того, чтобы он прошел голосование в Верховной Раде.