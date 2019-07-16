Мы хотим начать работать в региональных аэропортах Украины и выйти на зарубежный рынок - гендиректор "Аэрохендлинга"

Эксклюзивное интервью генерального директора компании "Аэрохендлинг" Олега Голохвастова агентству "Интерфакс-Украина"

- Давайте поговорим об особенностях украинского рынка авиахендлинга: какие основные проблемы отрасли и варианты их решения на сегодняшний день вы можете назвать?

- Большинство проблем касаются украинского бизнеса в целом: отсутствие доступных кредитов, инвестиций, кадровый голод. Для нашей компании это скорее вызовы, которые мы принимаем и продолжаем работать. Обучаем сотрудников своими силами, строим институт наставничества, настраиваем бизнес процессы таким образом, чтобы самостоятельно инвестировать в закупку техники.

- Как вы оцениваете свою долю на рынке? За счет чего развиваетесь?

- Сейчас работаем в международном аэропорту "Борисполь" и, по сути, занимаем третье место по величине из пяти работающих там компаний. В нашей команде работает около 800 человек, занимающихся пассажирским и наземным обслуживанием.

"Аэрохендлинг" – одна из трех в Украине хендлингових компаний сертифицированных Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA) в соответствии с современными требованиями эксплуатационной безопасности согласно проведенному аудиту ISAGO (IATA Safety Audit for Ground Operations). И это одно из наших сильнейших преимуществ. Оставшиеся два из трех держателей этого сертификата в Украине – сам аэропорт "Борисполь" и "Интеравиа".

Мы работаем с пассажиром с момента первой встречи и до посадки в самолет: это регистрация, обслуживание специальных категорий, продажа билетов и дополнительных сервисов. Для самолетов – все услуги по загрузке и выгрузке, уборка салона, буксировка, обеспечение спецтехникой, противообледенительная обработка и т.д. За последние несколько лет мы инвестировали более $5 млн в технику ведущих мировых производителей и выделяем средства на покупку техники ежегодно.

Наша доля в "Борисполе" - треть от общего объема хендлинговых услуг в аэропорту. Предоставляем услуги авиакомпаниям Ryanair, Lufthansa, SWISS, Austrian, Czech Airlines, Brussels Airlines. Полностью обеспечиваем пассажирское обслуживание рейсов МАУ, а также весь комплекс услуг по наземному обслуживанию для SkyUp. Также периодически обслуживаем Wizz Air.

"Аэрохендлинг" совместно с "Борисполем" первыми в Украине внедрили систему автоматизированной сдачи багажа bag-drop. И она оказалась очень успешной – эффект превзошел все ожидания. К примеру, более 70% пассажиров компании МАУ, вылетающих из "Борисполя сейчас пользуются этой услугой.

- Работа с лоукостами: за и против. Где ваш финансовый интерес в работе с таким клиентом?

- Компания "Аэрохендлинг" выиграла тендер авиакомпании, и почти год обслуживает Ryanair в "Борисполе". Лоукостер строит свою модель, максимально оптимизируя затраты. Обслуживание таких перевозчиков - это вызов для всей команды. Работаем в постоянном напряженном режиме. У нас есть всего 30 минут на то, чтобы провести все процедуры по обслуживанию самолета. При этом, работать надо не только быстро, но также с учетом стандартов качества и безопасности.

Финансовый интерес хендлера заключается в продаже дополнительных услуг, которые пассажир лоукоста может получить в аэропорту. Это дополнительный багаж, выбор места и приоритетная посадка на борт самолета. От оплаты за принятые платежи компания получает процент.

Вместе с тем за малейшие ошибки с нашей стороны, а также за нарушение регулярности полетов, авиакомпания нас штрафует, таковы сегодня правила на рынке. Благодаря слаженной работе коллектива, задержки случаются крайне редко, и мы получаем от Ryanair бонусы за сокращение времени обслуживания бортов. Благодаря тому, что эта модель обслуживания уже успешно освоена на примере Ryanair, у нашей компании есть возможность адаптировать ее, и применять к так называемым классическим авиакомпаниям.

- Если смотреть на данные Госавиаслужбы, Ryanair не настолько уж и пунктуальная авиакомпания. Почему так происходит? Кто виноват - аэропорт, авиакомпания, хэндлеры?

- Аэропорт "Борисполь" и хэндлинговые компании тут не причем. Доля наших общих погрешностей в вылетах лоукостов – меньше 2%. Основная причина опозданий самолетов Ryanair – это слоты Евроконтроля. В Европе самолеты очень часто вылетают с опозданием из-за большой загрузки неба над аэропортами. В Украине этой проблемы нет, а мы в чем-то даже помогаем, сокращая время обслуживания борта и тем самым помогая вернуть его "обратно" в график полетов.

Если говорить о результатах: 91% задержки рейсов на прилет в июне нам удалось сократить на момент вылета, выпустив самолет вовремя. Это очень большой процент, позволяющий нам говорить о том, что наши услуги максимально отрегулированы под работу с лоукостами.

- Лоукост-авиакомпании постоянно объявляют о расширении количества направлений в Украину, соответственно, растет их пассажиропоток. Хватит ли вам мощностей обслужить все эти рейсы?

- Объемы рынка растут, бюджетные перевозчики пользуются спросом у пассажиров. "Аэрохендлинг", в свою очередь, постоянно расширяет собственный парк техники, увеличивает штат персонала. Наша компания готова к росту лоукост-перевозок, как и аэропорт.

- О каких объемах роста пассажиропотока можно сейчас говорить?

- В 2015 году нашей компанией обслужено 2,5 млн пассажиров, в 2016 году – более 3 млн, в 2017 году – 3,6 млн, а в 2018 году – 4,4 млн. Растем каждый год более чем на 25-30%: за шесть месяцев этого года обслужили более 2 млн пассажиров.

Один из факторов, которые сильно влияют на рост пассажиропотока, –развитие туризма. К сожалению, украинцы из года в год все чаще предпочитают отдыхать за рубежом, стимулируя сезонный рост количества чартерных рейсов. Безусловно, это прибыль для обслуживающих компаний, перевозчиков и аэропортов, но на уровне страны эффект обратный. Клиент голосует кошельком, и туристы из года в год платят деньги заграничным курортам. Необходимо, чтобы развивался въездной туризм, ведь в Украине множество интересных туристических мест. Эта тема заслуживает внимания властей, поскольку может помочь привлечь капитал в страну, а также и позитивно повлиять на увеличение пассажиропотока.

Сегодня украинские аэропорты вносят свою лепту в этот процесс. "Борисполь" постоянно ведет переговоры, и успешно привлекает авиакомпании из разных стран. Мой прогноз - рынок авиаперевозок будет расти. Я часто общаюсь с руководством лоукост-авиакомпаний, и они также отмечают, что очень довольны украинским рынком.

К слову, национальные перевозчики не стоят на месте, к примеру, МАУ активно заходит в лоукост-сегмент, внедряя определенные "фишки" лоукостов. Составляя конкуренцию с Ryanair и Wizz Air, в том числе по цене билета. Кроме того, они активно работают над развитием хабовой модели "Борисполя" – это видно по популярности МАУ среди иностранцев.

- Мининфраструктуры планирует активно развивать авиатранспорт в регионах. Как выживать региональным аэропортам – в разрезе качества аэропортовых услуг, хендлинга, пассажиропотока?

- Могу сказать только одно: спасение утопающих дело рук самих утопающих. Руководству аэропорта нужно идти к авиакомпаниям и договариваться, рекламировать свой регион, свой аэропорт, вести диалог с местными администрациями, развивать доступность аэропорта для населения. Возможно, местным властям в какой-то мере необходимо дотировать авиакомпании, привозящие туристов в местные аэропорты, ведь рост авиационных перевозок повышает привлекательность региона. Для привлечения инвестиций нужно работать в связке – власть, бизнес, авиакомпания. Новые маршруты и современный аэропорт выгоден всем.

- Как планируете развиваться в ближайшем будущем?

- Будем дальше развиваться в "Борисполе", наращивать мощности. В ближайших планах освоить обслуживание и транспортировку грузов от самолета до склада, работать с экспресс-почтой и экспресс-доставками. В планах у нас построение собственной технической базы в "Борисполе": комплекс сооружений в режимной зоне, где можно будет обслуживать спецтехнику, заправляться специальными жидкостями и т.д., таким образом, хотим оптимизировать время обслуживания и увеличить эффективность его использования. Также мы планируем выход на зарубежные, а также украинские региональные аэропорты. Сейчас мы готовим стратегию развития компании и ведем предварительные расчеты. Пока рано говорить о конкретике, так как находимся в процессе принятия решения. В поле зрения крупные аэропорты Украины и Европы, начать переговоры планируем уже в этом году.

- Не планируете инвестировать в грузовой терминал "Борисполя"?

- Это вопрос очень серьезных инвестиций, и это определенно не наша профильная деятельность. Наш приоритет: расширение технического парка, создание базы по его обслуживанию. Чтобы быть конкурентоспособными и выполнять работу эффективно необходимо иметь в наличии дорогостоящую специальную технику. Один только трап стоит EUR30 тыс., перронный автобус порядка EUR350 тыс., самолетный тягач EUR450 тыс. – сегодня в нашем парке три таких тягача и нам их уже не хватает. Работа с грузами нам интересна, но управление грузовым терминалом лучше поручить профильному оператору.

- На что обращаете внимание, определяя для себя аэропорт, который может быть вам интересен с точки зрения расширения ареала работы?

- Обращаем внимание на количество рейсов, динамику пассажиропотока, смотрим на перечень авиакомпаний, которые оперируют в аэропорту. Учитываем все вышеперечисленные показатели и принимаем решение – заходим на площадку или нет.

- Что ждет рынок авиахендлинга Украины в ближайшем будущем?

- Главное, что сейчас на рынке хендлинга есть конкуренция, компании участвуют в тендерах, соревнуются между собой в цене и качеству обслуживания. Только на площадке "Борисполя" работают пять хендлинговых компаний. Удержатся на рынке те, кто будет инвестировать, и внедрять инновационные технологические решения в свою работу и смогут обеспечить максимальное качество и безопасность за минимальную цену.

- В последнее время "Аэрохендлинг" несколько раз фигурировал в скандальных новостях: забытые пассажиры МАУ, планировавшаяся профсоюзами забастовка в "Борисполе"… Какова сейчас в принципе ситуация на предприятии?

- Относительно ситуации с пассажирами МАУ…по сути, произошел технологический сбой. У сотрудника был приступ, связанный с гипертонией. К счастью, никто не пострадал, пассажиров максимально оперативно расселили, отправили к месту прибытия, я лично извинился за причиненные им неудобства. По факту события мы сделали выводы, и внесли изменения в технологические документы, инструкции, провели работу с персоналом. Так что больше подобная ситуация не повторится.

В ситуации со страйком не обошлось без политических манипуляций и игр в "защитников демократии", которые так любят местные депутаты. Сейчас конфликт исчерпан, претензий больше нет. Страйк не состоялся, удалось прийти к консенсусу и выполнить требования работников. Подписано соглашение о разрешении коллективного трудового спора. Требования работников касались повышения заработной платы, продолжительности рабочих смен, разработки коллективного договора, соблюдение прав независимого профсоюза, по всем этим вопросам найдено взаимопонимание, прописаны условия и сроки выполнения. В итоге - Международный аэропорт "Борисполь" работает бесперебойно, "Аэрохендлинг" выполняет свои обязательства перед перевозчиками и пассажирами. Работники компании вместе с работодателем продолжают работу по реализации и выполнению условий подписанного соглашения.

- Вы упомянули вопрос о рабочих сменах. Руководство аэропорта "Борисполь" неоднократно жаловалось на недостаток кадров. А как у вас обстоит дело с количеством сотрудников?

- Кадровый вопрос это проблема всей авиационной сферы. Спрос на квалифицированный авиационный персонал с каждым годом растет, а профильные вузы сегодня не в состоянии выпустить готового к работе специалиста. Поэтому мы вкладываем средства и учим персонал самостоятельно. Необходимо, минимум, три месяца, чтобы провести теоретическую и практическую подготовку, и только после окончания обучения и прохождения стажировки можно доверить работнику технологические процессы.

Не хватает работников первой линии, необходимы агенты пассажирской службы, грузчики, водители спецтехники. Одной из причин кадрового голода является то, что в поисках лучших условий для жизни украинцы массово переезжают в другие страны на работу. О возможностях на родине им просто некому рассказать.

Частично решить проблему можно за счет людей, которые не могут трудоустроиться в близлежащих городах. Если у них будет возможностью добираться на работу по хорошей дороге за приемлемое время и вменяемую цену, они займут вакантные места.

"Аэрохендлинг" и аэропорт готовы обучать людей и предоставляют всем равные возможности для профессионального роста. Те, кто готов работать и учиться, могут зарабатывать достойные деньги. Но никак не обойти человеческий фактор, многие ленятся учить английский, и приходится преподавать не только специальные дисциплины, но и язык, без знаний которого в авиации работать просто невозможно.