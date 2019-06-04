Анонсированная забастовка сотрудников "Аэрохендлинга" является манипуляцией и не повлияет на работу аэропорта "Борисполь" - аэропорт

Международный аэропорт "Борисполь" считает заявление части трудового коллектива ООО "Аэрохендлинг" манипулятивным, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе аэропорта.

"В последнее время в социальных сетях и СМИ распространяется недостоверная информация по поводу якобы забастовок "работников" аэропорта "Борисполь" и парализации его работы. Обращаем внимание на то, что данная информация является некорректной, манипулятивной и вводящей в заблуждение", - подчеркнули в "Борисполе".

Так, аэропорт отслеживает деятельность всех юридических лиц и физических лиц предпринимателей в соответствии с Генеральным договором и считает ситуацию, которая возникла с "Аэрохендлингом", имеющей признаки точечной и такой, что никаким образом не влияет на работу аэропорта.

Ранее коллектив ООО "Аэрохендлинг" при поддержке Объединения независимых профсоюзов авиаработников объявил о намерении провести 19 июня забастовку, грозящую остановкой работы аэропорта.

"Объявление забастовки стало действительно вынужденной и крайней мерой, поскольку работодатель уклонился от проведения предусмотренных соответствующим законом примирительных процедур и переговоров, выбрав тактику продолжения игнорирования трудовых прав работников и системного нарушения законодательства Украины", - заявили работники "Аэрохендлинга" в своем обращении, распространенном в соцсети Facebook.

В свою очередь, генеральный директор "Аэрохендлинг" Олег Голохвастов подчеркивает, что авиаотрасль находится на первом месте в отраслевом рейтинге средних заработных плат работников, а компания "Аэрохендлинг" соответствует самым высоким международным стандартам

"Мы не позволим втягивать себя в спекулятивные конфликты и политические манипуляции отдельных деятелей, которые планируют заработать себе политические очки на нашей работе", - заявил он в комментарии "Интерфакс-Украина".

Как сообщалось, недавно компания "Аэрохендлинг" фигурировала в скандальной ситуации с забытыми в аэропорту "Борисполь" 30 пассажирами рейса авиакомпании МАУ Киев-Одесса.