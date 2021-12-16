Green Deal

11:45 16.12.2021

«Зоря-Машпроект» готовится к испытаниям газотурбинных двигателей на водороде

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«Зоря-Машпроект» готовится к испытаниям газотурбинных двигателей на водороде

Государственное предприятие «Научно-производственный комплекс газотурбиностроения «Зоря-Машпроект» (Николаев) заявило о планах создания камеры сгорания газотурбинных двигателей, работающих на газо-водородной смеси и чистом водородном топливе, до 2023 года.

Согласно сообщению компании в Facebook, предварительно она создаст специальный испытательный стенд, передает Green Deal.

Уточняется, что работы по строительству стенда начнутся в феврале следующего года и запланированы к завершению в четвертом квартале 2022 года.

Отмечается, что испытательный стенд будет задействован для развития водородных технологий, являющихся одними из ключевых в научно-исследовательской работе предприятия.

ГП «Зоря-Машпроект» основано в 1954 году. Является разработчиком и производителем газотурбинного оборудования. Компания — монополист на рынке СНГ в сфере разработки и производства газовых турбин для кораблей военного флота. Почти вся продукция предприятия поставлялась на экспорт.

«Зоря-Машпроект» в 2020 году увеличило выручку на 3,6% – до 3 млрд 541,89 млн грн, однако его чистая прибыль сократилась в 7,6 раз – до 37,51 млн грн.

Теги: #водород #зоря_машпроект
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