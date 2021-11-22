Green Deal

15:10 22.11.2021

Кабмин не утверждал цель по отказу от угольной генерации к 2035 г., Минэнерго должно скорректировать дату – вице-премьер

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Кабмин не утверждал цель по отказу от угольной генерации к 2035 г., Минэнерго должно скорректировать дату – вице-премьер

Кабинет министров Украины не утверждал официальных документов с целью по отказу от угольной генерации к 2035 году в рамках международный инициативы Powering Past Coal Alliance (PPCA), сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

«Правительство не одобряло официальные документы, которые бы декларировали такую амбицию. Поэтому Министерство энергетики должно провести переговоры с PPCA с тем, чтобы скорректировать эту дату (2035 год – GD) в соответствии с расчетами действующей Энергетической стратегии, которые проводились в том числе компанией «Укрэнерго». Это не отображает нашу официальную позицию, сейчас идут консультации по корректировке этих данных», — сказала Стефанишина в комментарии порталу Green Deal на пресс-конференции в понедельник.

Как сообщалось, 3 ноября более 40 стран мира на климатическом саммите COP26 в Глазго договорились о постепенном отказе от использования угля в энергетике в рамках инициативы PPCA. Более крупные экономики мира должны отказаться от угольной генерации к 2030 году, менее крупные – к 2040 году.

Украина, как отмечается на сайте PPCA, обязалась отказаться от производства электроэнергии на основе угля к 2035 году.

В то же время энергохолдинг «ДТЭК», располагающий суммарной установленной мощностью угольной генерации в объеме 13,527 ГВт, также присоединился к данной инициативе. При этом компания обязалась отказаться от угольной генерации к 2040 году, таким образом придерживаясь ранее намеченных планов по климатической нейтральности.

Ранее внефракционный народный депутат Украины Людмила Буймистер в комментарии порталу Green Deal отметила, что для выполнения обязательства по полному отказу от угольной генерации к 2035 году необходимо уже сегодня начинать дискуссию об обновлении Энергетической стратегии Украины.

«Если мы заявляем такие амбициозные цели (а 2035 год — это, считайте, завтрашний день для энергетики), то мы должны уже сегодня начинать дискуссию об обновлении Энергостратегии Украины, которую я, кстати, пытаюсь начать последние два года. Нужно понимать, как мы сможем наладить такой инвестклимат, чтобы сюда пришло достаточное количество средств для декарбонизации и отказа от угольной генерации. Если мы сейчас начнем этот процесс, то, возможно, через год у нас появится дорожная карта», — сказала нардеп.

Теги: #стефанишина #уголь #генерация
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