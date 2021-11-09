Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о развитии производства биометана в Украине (№5464), который был принят Верховной Радой во втором чтении 21 октября.

Соответствующая отметка появилась на странице законопроекта на сайте парламента во вторник.

Как сообщает пресс-служба Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины, указанный закон закладывает фундамент для производства и развития биометана в Украине, а также его экспорта в страны Европейского Союза.

Уточняется, что для этого предполагается введение соответствующей терминологии, возможность верификации очищенного биогаза (биометана), физико-химические характеристики которого должны отвечать требованиям нормативно правовых актов на природный газ, выдача гарантии происхождения на объем производимого биометана, ввод реестра производства и потребления биометана.

"Разработка реестра производства и использования биометана и сотрудничество с подобными реестрами стран ЕС является потенциальной возможностью продажи другим странам биометана, подтвержденного гарантией происхождения", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что во исполнение закона Госэнергоэффективности уже начало работать над разработкой порядка функционирования реестра биометана.

Как сообщалось, принятый ВР законопроект №5464 регламентирует понятие "биометан" как "биогаз", который по своим физико-техническим характеристикам соответствует нормативно-правовым актам о природном газе для подачи в газораспределительные и газотранспортные сети или для использования в качестве моторного топлива.

Кроме того, документ предусматривает создание реестра биометана для его учета, устанавливает порядок формирования гарантий его происхождения.

По данным Биоэнергетической ассоциации Украины, потенциал производства биометана в Украине составляет 8 млрд куб. м в год, что соответствует 25% внутреннего потребления газа.

По данным министра аграрной политики и продовольствия Романа Лещенко, развитие производства биометана дает Украине все шансы стать центром по его производству и поставкам, а также источником энергетической безопасности для Европы.

Его использование в производственных цепочках позволит украинским аграриям получить альтернативный источник энергии за счет отходов и вторичных продуктов собственного производства и в итоге использовать биометан вместо природного газа для выработки тепловой и электрической энергии, а также для использования как топлива для транспорта и в качестве сырья для химической индустрии.