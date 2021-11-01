Зеленский принял участие в открытии климатической конференции ООН в Глазго

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в официальной церемонии открытия Конференции Организации Объединенных Наций по изменению климата COP26, которая проходит в Глазго (Великобритания).

Как сообщается на сайте главы государства, саммит лидеров в рамках СОР26 продлится 1-2 ноября. В климатической конференции примут участие президент США Джозеф Байден, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, герцог Эдинбургский, а также общественные деятели и активисты, занимающиеся вопросами климатических изменений. В общей сложности ожидается участие в ее сессиях около 120 мировых лидеров.

Зеленский выступит на конференции 1 ноября.

Конференция станет площадкой для масштабного обсуждения ключевых трансформационных изменений в глобальной климатической политике. Ее главная цель - активизировать усилия сторон для достижения целей Парижского соглашения – удержания роста средней мировой температуры на уровне значительно ниже +2°C от доиндустриальных показателей и направление усилий на ограничение роста температуры до +1,5 °C от доиндустриальных уровней. Кроме того, предполагается существенно сократить уровень выбросов парниковых газов к 2030 году и достичь нулевого уровня выбросов к середине столетия.