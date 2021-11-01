Green Deal

12:39 01.11.2021

Green Deal может содействовать зеленому переходу Украины или сделать его невозможным, это зависит от нас — Стефанишина

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Green Deal может содействовать зеленому переходу Украины или сделать его невозможным, это зависит от нас — Стефанишина

Вице-премьер-министр Украины Ольга Стефанишина считает, что именно от Украины зависит, будет ли Европейский зеленый курс (European Green Deal) содействовать «зеленому» переходу страны или сделает его гораздо более сложным и даже невозможным, передает портал Green Deal.

«Моя личная задача заключается в том, чтобы показать, что у нас есть собственный потенциал для обеспечения того, чтобы Green Deal на самом деле содействовал этим процессам. Нам нужно интегрироваться в процесс стратегического планирования (в Евросоюзе – ИФ), нужно лоббировать свои интересы в различных структурах, нужно иметь позицию по каждой инициативе, запущенной в рамках реализации Green Deal», — сказала Стефанишина в ходе панельной дискуссии на полях Конференции ООН по климату COP26 в Глазго в понедельник.

По ее словам, в противном случае Украина может столкнуться с негативными последствиями такой политики, как это могло бы быть с внедрением Евросоюзом механизма углеродной корректировки импорта (CBAM).

«На старте разработки политики (в части CBAM – ИФ) Украина не имела возможности сказать что-то по этому поводу. И мы получали ответ, мол, ЕС будет просто-напросто вводить «налог» (для импортеров в ЕС – ИФ), и вы ничего не сможете с этим поделать», — указала вице-премьер.

«Однако к нам относятся как к партнерам, и мы использовали Соглашение об ассоциации с ЕС, начали консультации, выработали аргументы, а также мобилизовали международных партнеров вне ЕС. Теперь мы видим, что радикальная позиция в отношении Украины отсутствует, потому что к нам относятся как к партнерам – партнерам Зоны свободной торговли, партнерам Энергосообщества, и это действительно важно для нас», — сказала вице-премьер.

Климатическая конференция COP26 началась в Глазго 31 октября и продлится до 12 ноября. Двухдневный саммит, участие в работе которого примут больше 120 глав государств и правительств, начался в понедельник в рамках COP26, в том числе, ожидается участие президента Украины Владимира Зеленского.

Теги: #стефанишина #green_deal
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