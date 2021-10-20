Green Deal

12:58 20.10.2021

Визит Зеленского в Великобританию будет посвящен участию Украины в глобальной конференции по противодействию изменениям климата

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Визит Зеленского в Великобританию будет посвящен участию Украины в глобальной конференции по противодействию изменениям климата

Визит президента Украины Владимира Зеленского в Великобританию в конце октября будет посвящен участию Украины в глобальной конференции по вопросам противодействия климатическим изменениям, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Это будет визит, прежде всего, посвященный участию Украины в глобальной конференции по вопросам противодействия климатическим изменениям. Это главный вопрос в повестке дня. Возможно, состоятся определенные двусторонние встречи. На двусторонних встречах повестка дня у нас классическая - это урегулирование конфликта на Донбассе, деоккупация Крыма, защита прав политических заключенных и энергетическая безопасность Украины", - сказал Кулеба на онлайн-брифинге в среду.

Ранее посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко сообщил, что Зеленский в конце октября посетит Великобританию с официальным визитом.

Теги: #климат #великобритания #зеленский
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