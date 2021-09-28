Green Deal

10:14 28.09.2021

Спрос на нефть достигнет пика до 2030 года — TotalEnergies

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Спрос на нефть достигнет пика до 2030 года — TotalEnergies

Французская нефтегазовая компания TotalEnergies SE ожидает, что спрос на нефть достигнет пикового уровня до 2030 года — раньше, чем ожидалось прежде, поскольку все больше стран берут на себя обязательства по переходу на более чистые источники энергии, передает Green Deal.

Согласно прогнозу компании, «спрос на нефть выйдет на плато до 2030 года, после чего начнет резко снижаться».

В зависимости от того, по какому сценарию будет развиваться ситуация, к 2050 году спрос на нефть может опуститься до 40 млн б/с или до 64 млн б/с, отмечают в TotalEnergies.

Согласно сентябрьскому прогнозу Международного энергетического агентства (МЭА), мировой спрос на нефть в 2021 году составит 96,1 млн б/с, а в 2022 году — 99,4 млн б/с.

Природный газ продолжит играть важную роль в глобальном энергопереходе наряду с атомной и гидроэнергетикой, поскольку природа возобновляемых источников энергии является неустойчивой, отмечают в TotalEnergies.

В то же время доля возобновляемых источников в структуре мировой энергетики существенно увеличится, и к 2050 генерация электроэнергии вырастет более чем вдвое, в значительной мере благодаря ветроэнергетике и солнечной энергетике, прогнозируют в компании.

Теги: #энергетика #спрос #нефть
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