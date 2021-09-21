Вслед за отказом от акциза на э/э ВИЭ нужны "зеленые" аукционы и другие шаги в поддержку отрасли – мнение

Исключение нормы об акцизе на "зеленую" электроэнергию из правительственного ресурсного законопроекта №5600 – положительный сигнал для отрасли, но нужны другие убедительные шаги, чтобы она почувствовала поддержку, читает глава Украинской ассоциации возобновляемой энергетики (УАВЭ) Александр Козакевич.

"Наверное, говорить о том, что отношение к "зеленой" энергетике в Украине после фактически двухлетних нападок существенно улучшилось, можно будет, если будут те же аукционы, если усилия всех ветвей власти будут направлены на то, чтобы выполнить хотя бы предусмотренное меморандумом. Тогда будем констатировать, что нас поддерживают и то, что декларируется на словах, реализуется на деле", – отметил он в комментарии интернет-порталу "Энергореформа".

Относительно прогнозов по возможному голосованию вопроса акциза в парламенте, Козакевич обратил внимание, что комитет вообще исключил эту норму, не став обсуждать, например, возможных механизмов ее реализации или внесения в нее изменений.

"То, что вообще сняли вопрос с рассмотрения, дает надежду, что так оно и будет. Пока не радуемся особо, но надеемся на поддержку парламента и что норма об акцизе не вернется в законопроект при голосовании в зале", – указал он.

При этом глава УАВЭ не исключил, что в дальнейшем возможны какие-то другие инициативы, направленные на ухудшение условий работы отрасли.

"Мы думали, что уже готовы ко всему, а тут еще возник вопрос введения акциза. Так что учитывая все события вокруг "зеленой" энергетики в последние два года, все равно приходится задумываться, что дальше, какие еще попытки будут: урезать тариф или каким то другим способом уменьшить текущие оплаты", – описал он ситуацию.

"Но все-таки хотелось бы, чтобы на этой мажорной ноте все давление: административное, политическое, социальное – для отрасли закончилось. И прекратилось дезинформирование общества, что "зеленая" энергетика - это какое-то зло", – добавил глава профильной ассоциации.

Что касается поддержания комитетом нормы о введении кассового метода начисления налогов, по мнению Козакевича, это решение не играет существенной роли при стопроцентных расчетах с производителями э/э или при минимальных задержках оплат.

"Но когда с нами рассчитываются не полностью, введение такой нормы, конечно, улучшит финансовую ситуацию, учитывая то, что большинство станций у нас закредитованы", – отметил глава УАВЭ, уточнив, что такое решение было бы очень актуально прошлой весной и летом, "когда расчеты были катастрофически низкими и станциям критически не хватало средств, чтобы платить даже по защищенным статьям, в том числе и закрывать налоги".

Вместе с тем он выразил надежду на то, что удастся добиться стопроцентных оплат "зеленой" электроэнергии, в первую очередь благодаря анонсированному выпуску НЭК "Укрэнерго" "зеленых" облигаций.

"Если действительно государство собирается выпустить ОВГЗ сразу и под долги нынешнего года, это будет правильное решение, чтобы показать: мы действительно поддерживаем инвестора и выполняем обязательства", – прокомментировал Козакевич возможное увеличение объема ОВГЗ под расчеты с "зеленой" генерацией с заявленных ранее 15 млрд грн до 22-24 млрд грн, что сейчас, по данным "Энергореформы", планируют в правительстве.

"Это не секрет, что стопроцентных оплат в 2021 году нет и во избежание формирования долга за 2021 год необходимо предусмотреть выпуск ОВГЗ на объем больший, чем долг предыдущего года", – акцентировал глава ассоциации.