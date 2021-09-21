Green Deal

15:53 21.09.2021

Взлет мировых цен на газ - следствие необдуманной ставки на ВИЭ, считает глава Минэнерго Азербайджана

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Взлет мировых цен на газ - следствие необдуманной ставки на ВИЭ, считает глава Минэнерго Азербайджана

Взлет мировых цен на газ стал следствие необдуманной ставки на возобновляемые источники энергии (ВИЭ), заявил министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов на конференции Gastech.

"Такие высокие цены на газ из-за недостатка инвестиций, а также из-за не очень правильного понимания реальности, когда мы говорим, что мы обеспечим энергобезопасность мира за счет ВИЭ", - сказал Шахбазов.

Министр энергетики Катара Саад Аль-Кааби также выразил озабоченность высоким уровнем цен: "Мы не хотим таких высоких цен. Мы не считаем, что это хорошо для потребителя".

Аль-Кааби также сообщил, что спрос на СУГ огромен. "Они выстраиваются в очередь за СПГ. У нас огромный спрос со стороны всех наших клиентов, и, к сожалению, мы не можем удовлетворить всех", - цитирует чиновника агентство Bloomberg.

Министр энергетики Португалии Жоао Галамба призвал страны-производителей газа продолжить инвестировать, поскольку цены на газ слишком высоки. По его словам, страна уже испытывает проблемы, в частности, две энергокомпании уже подняли тарифы.

Теги: #газ #виэ #азербайджан
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