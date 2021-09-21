Отказ от акциза на "зеленую" э/э позволяет рассчитывать на выполнение меморандума между правительством и ВИЭ-ассоциациями – мнение

Отказ от введения акцизного налога на "зеленую" электроэнергию является шагом к стабилизации отношений с инвесторами в возобновляемые источники энергии (ВИЭ) и дает возможность рассчитывать на выполнение меморандума между ними и правительством, считает Юрий Кубрушко - управляющий партнер консалтинговой компании Imepower, работающей, в том числе, на рынке "зеленой" энергетики.

"Положительно удивлен решением комитета (налогового комитета Верховной Рады - ИФ). Отказ от введения акциза – это шаг на пути к стабилизации отношений с инвесторами, поскольку оставляет возможность в ближайшее время вернуться к траектории выполнения меморандума", – сказал Кубрушко в комментарии "Энергореформе".

По его словам, экономический эффект для бюджета от акциза на "зеленую" э/э, который бы составил EUR50 млн ежегодно, является неадекватной ценой за нарушение обязательств государства перед инвесторами, заложенных в меморандуме с правительством, а затем в законе №810-IX.

Нарушение этих обязательств, по мнению Кубрушко, также крайне негативно может повлиять на позиции Украины в каких-либо арбитражных процессах.

"Если бы акциз для электроэнергии из ВИЭ был бы введен парламентом, это существенно ослабило бы позиции Украины в любых арбитражных процессах. Потому что это прямолинейное нарушение обязательств государства, которые в прошлом году были единогласно поддержаны правительством, регулятором и парламентом", – подчеркнул глава Imepower.

Вместе с тем он выразил мнение, что в целом неправильно применять акциз к электроэнергии, произведенной какими-либо электростанциями, и направлять средства в общий фонд бюджета.

"Это неправильно на фоне огромных долгов в секторе, двух действующих схем PSO, существенных инвестиционных потребностей почти в каждом сегменте электроэнергетики", – указал Кубрушко.

Согласно последним данным ГП "Гарантированный покупатель" по состоянию на 9 сентября, уровень расчетов с ВИЭ-генерацией за прошлый год составлял в среднем 69%, в частности, за январь-март и август-декабрь – 100%-ная оплата, июнь-июль – по 5%, май – 8%, апрель – 96%. За "зеленую" э/э в 2020 году всего было уплачено З3,8 млрд грн, долг за год составляет около 15 млрд грн.

Заключенный летом прошлого года меморандум между правительством и рядом ВИЭ-ассоциаций предусматривал погашение всей задолженности до конца 2021 года: 40% – в 2020 году и по 15% ежеквартально - в 2021-м. Источником погашения долгов являются планируемые к выпуску в октябре облигации внутреннего госзайма. Их объем может составить до 24 млрд грн и предусматривать также расчеты по долгам этого года. Уровень расчетов на 9 сентября 2021 года: по 93% за январь-апрель, 73% – май, 70% – июнь, 67% – июль, 52% – август (20 дней).

Как сообщалось, налоговый комитет Верховной Рады 17 сентября, исключил из правительственного ресурсного законопроекта №5600 при подготовке его ко второму чтению норму об акцизном налоге на произведенную ВИЭ электроэнергию (3,2%).

По расчетам Европейской бизнес-ассоциации (ЕБА), инициатива введения акциза на продажу электроэнергии из ВИЭ приведет к дополнительным расходам ее производителей в 1,63 млрд грн в год.

Введение акциза на электроэнергию из возобновляемых источников энергии (ВИЭ) назвали нарушением законодательства по поддержке ВИЭ-генерации, которое может привести к дополнительным обращениям инвесторов в международный арбитраж, в Секретариате Энергосообщества, Европейском банке реконструкции и развития, а также ряде других международных финансовых институтов.

Там отметили, что предлагаемое введение с 1 июля 2021 года акциза на электроэнергию из ВИЭ независимо от его уровня будет нарушением так называемого стабилизационного положения, закрепленного действующим с 1 августа 2020 года законом Украины №810-IX и гарантирующего неизменность законодательства для производителей э/э по зеленому тарифу на весь период его действия.

При этом они отмечали, что снижение зеленых тарифов согласно закону №810 уже привело к подаче, по крайней мере, одного "показательного" иска против Украины в международный арбитраж (Modus Energy International инициировала против Украины арбитраж на сумму около EUR11,5 млн), а дальнейшее внесение каких-либо односторонних изменений в законодательство с целью ввести или увеличить налоги с большой вероятностью повлечет за собой выдвижение против Украины дополнительных требований относительно денежной компенсации.

Также указывалось, что внедрение акциза приведет к дальнейшей дестабилизации сектора, долги перед которым на 30 апреля составляют 17,8 млрд грн, и негативно повлияет на инвестиционную привлекательность Украины.

До этого законопроект раскритиковали, в частности, Европейская бизнес-ассоциация (ЕБА) и Американская торговая палата в Украине (AmCham), против него категорически выступали профильные ассоциации.