Green Deal

11:18 07.09.2021

"Челси" и "Тоттенхэм" намерены провести матч с нулевым углеродным следом

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"Челси" и "Тоттенхэм" намерены провести матч с нулевым углеродным следом

Лондонские футбольные клубы "Тоттенхэм" и "Челси" собираются 19 сентября провести первый в мире футбольный матч с нулевыми выбросами СО2, передает Green Deal.

Пресс-служба "Тоттенхэма" призывает болельщиков прибыть на матч на общественном транспорте или на велосипеде. На стадионе будут предлагать еду на растительной основе, приготовленную из местных и экологически чистых продуктов. Обе команды приедут на автобусах, работающих на биотопливе, а футболистам предоставят воду в специальных картонных коробках, а не в пластиковых бутылках.

"Тоттенхэм" как самый экологичный клуб Премьер-лиги старается защитить нашу планету. Мы с нетерпением ждем возможности продемонстрировать наш широкий спектр устойчивых мер, которые уже приняты, и призываем наших фанатов предпринять простые действия, которые могут иметь огромное значение (для решения проблем изменения климата – ИФ)", - цитируется глава "Тоттенхэма" Дэниел Леви в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что эта инициатива проводится при поддержке COP-26 – 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, которая начнется 1 ноября в Глазго (Шотландия). Таким образом "Тоттенхэм", правительство Великобритании и медиакомпания Sky рассчитывают повысить осведомленность людей об угрозе изменения климата

Теги: #матч #выбросы #футбол
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