Минэнерго разработает механизм выдачи гарантии происхождения "зеленой" э/э

Министерство энергетики Украины разработает проект постановления Кабинета министров о порядке выдачи, использования и прекращения действия гарантии происхождения электроэнергии, выработанной из альтернативных источников, сообщила пресс-служба ведомства в пятницу.

Как сообщил процитированный первый замминистра энергетики Юрий Власенко, механизм позволит снизить объемы перекрестного субсидирования на рынке электроэнергии.

"Запуск механизма подтверждения, который позволяет подтвердить, что электрическая энергия произведена именно из возобновляемых источников, потенциально приведет к снижению объема перекрестного субсидирования на рынке электроэнергии и тарифа на передачу НЭК "Укрэнерго", – отметил Власенко.

По его словам, "гарантии происхождения дадут возможность украинским экспортерам покупать именно "зеленую" электроэнергию, что, в том числе, позволит избежать налогообложения на выбросы СО2 на границе со странами ЕС".

В настоящее Минэнерго уже начало разработку соответствующего проекта постановления Кабмина, что определено законом "Об альтернативных источниках энергии".

"Документ планируется подготовить кратчайшие сроки, поскольку спрос на такие гарантии происхождения уже есть на рынке", – подчеркнули в министерстве.