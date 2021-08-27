Green Deal

18:47 27.08.2021

Минэнерго разработает механизм выдачи гарантии происхождения "зеленой" э/э

1 мин читать
Минэнерго разработает механизм выдачи гарантии происхождения "зеленой" э/э

Министерство энергетики Украины разработает проект постановления Кабинета министров о порядке выдачи, использования и прекращения действия гарантии происхождения электроэнергии, выработанной из альтернативных источников, сообщила пресс-служба ведомства в пятницу.

Как сообщил процитированный первый замминистра энергетики Юрий Власенко, механизм позволит снизить объемы перекрестного субсидирования на рынке электроэнергии.

"Запуск механизма подтверждения, который позволяет подтвердить, что электрическая энергия произведена именно из возобновляемых источников, потенциально приведет к снижению объема перекрестного субсидирования на рынке электроэнергии и тарифа на передачу НЭК "Укрэнерго", – отметил Власенко.

По его словам, "гарантии происхождения дадут возможность украинским экспортерам покупать именно "зеленую" электроэнергию, что, в том числе, позволит избежать налогообложения на выбросы СО2 на границе со странами ЕС".

В настоящее Минэнерго уже начало разработку соответствующего проекта постановления Кабмина, что определено законом "Об альтернативных источниках энергии".

"Документ планируется подготовить кратчайшие сроки, поскольку спрос на такие гарантии происхождения уже есть на рынке", – подчеркнули в министерстве.

Теги: #электроэнергия #виэ #минэнерго #кабмин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:51 27.08.2021
Ukrainian Startup Fund по итогам 29 Pitch Day профинансирует 5 стартапов на сумму $125 тыс.

Ukrainian Startup Fund по итогам 29 Pitch Day профинансирует 5 стартапов на сумму $125 тыс.

18:02 26.08.2021
Минэнерго разработало законопроект о внедрении тарифов Feed-in-Premium для ВИЭ-генерации

Минэнерго разработало законопроект о внедрении тарифов Feed-in-Premium для ВИЭ-генерации

15:20 26.08.2021
Кабмин одобрил механизм признания организаций террористическими

Кабмин одобрил механизм признания организаций террористическими

13:25 26.08.2021
Правительство вовремя подаст проект госбюджета-2022 в Раду - премьер

Правительство вовремя подаст проект госбюджета-2022 в Раду - премьер

19:08 24.08.2021
Украина имеет поддержку США в реформе энергосектора, интеграции с европейскими рынками и декарборнизации энергетики

Украина имеет поддержку США в реформе энергосектора, интеграции с европейскими рынками и декарборнизации энергетики

14:26 23.08.2021
Министр энергетики США: надеемся, что Крымская платформа донесет всем мысль, что Крым - это Украина и что РФ надо притянуть к ответственности за ее агрессию

Министр энергетики США: надеемся, что Крымская платформа донесет всем мысль, что Крым - это Украина и что РФ надо притянуть к ответственности за ее агрессию

14:08 23.08.2021
Министры энергетики США, Германии и Украины обсудили угрозы "Северного потока-2" – Галущенко

Министры энергетики США, Германии и Украины обсудили угрозы "Северного потока-2" – Галущенко

21:00 22.08.2021
Нынешний Кабинет министров – правительство технократов, а не политиков - Зеленский

Нынешний Кабинет министров – правительство технократов, а не политиков - Зеленский

09:43 20.08.2021
Кабмин предлагает СНБО ввести санкции против 70 физлиц, причастных к противоправному преследованию граждан в Крыму

Кабмин предлагает СНБО ввести санкции против 70 физлиц, причастных к противоправному преследованию граждан в Крыму

18:49 18.08.2021
Минэнерго предлагает списать задолженность госшахт по социальным платежам на 5,8 млрд грн

Минэнерго предлагает списать задолженность госшахт по социальным платежам на 5,8 млрд грн

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Меркель: мы хотим как можно быстрее продлить договор о транзите газа из РФ через Украину, которая должна развиваться в сторону климатического нейтралитета

Украина утвердила условия по сокращению к 2030 г выбросов СО2 на 65% - постановление Кабмина

Еврокомиссия представила план достижения климатической нейтральности

Комплексная разработка критических материалов может привлечь в Украину до 10 млрд евро в первый период – Шмыгаль

"Укрэнерго" планирует выпуск "зеленых" облигаций на EUR500 млн для расчетов с ВИЭ-генерацией

ПОСЛЕДНЕЕ

В Германии в октябре заработает система торговли выбросами в сферах транспорта и отопления зданий

Swiss Re подписала первое в мире долгосрочное соглашение по улавливанию СО2 объемом $10 млн

Спасти ГТС и не зависеть от импорта газа – благодаря украинскому биометану

Repsol впервые произвела биотопливо из промышленных отходов

Таллинский порт может построить хранилище водорода объемом 25 тыс. куб. м

GM отзовет все электромобили Chevrolet Bolt из-за угрозы возгорания

Меркель: мы хотим как можно быстрее продлить договор о транзите газа из РФ через Украину, которая должна развиваться в сторону климатического нейтралитета

Нафтогаз и RWE заключили меморандум по развитию водородных проектов

Проблема СЭС TIU Canada может быть решена подключением к другой точке – первый вице-премьер

Условием снижения Украиной выбросов до 35% от 1990 г. является внешняя поддержка в сфере финансов и безопасности – Любченко

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА