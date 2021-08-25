Green Deal

11:33 25.08.2021

Таллинский порт может построить хранилище водорода объемом 25 тыс. куб. м

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Таллинский порт может построить хранилище водорода объемом 25 тыс. куб. м

Таллинский порт (Tallinna Sadam) рассматривает возможность строительства хранилища водорода объемом 25 тыс. кубометров и инфраструктуры для бункеровки судов водородом, передает Green Deal ссылаясь на сообщение Tallinna Sadam.

Строительство порт планирует вести в сотрудничестве с компанией Alexela.

Tallinna Sadam планирует уделять больше внимания созданию экосистемы «зеленой» энергии в промышленных парках входящих в него портов Мууга и Палдиски. Кроме того, порт ищет наилучшие варианты перевода паромов на водородное топливо и планирует в будущем предлагать круизным судам водородную заправку в порту Ванасадам.

«В будущем в этих портах можно было бы построить как городки для обслуживания парков ветрогенераторов, так и водородный терминал, который, в свою очередь, может быть привлекательным для отраслей, которые сами не производят энергию, но хотят принять участие в «зеленой» революции и реорганизовать свое производство. Мы разработаем привлекательное ценовое предложение как для местных, так и для международных инвесторов», — цитируется в сообщении член правления и коммерческий директор Таллиннского порта Маргус Вихман.

Он добавил, что Европейский «зеленый» курс (Green Deal), амбициозные цели в области климата и водородная стратегия создают очень хорошую возможность для того, чтобы при поддержке ЕС создать в Эстонии экологически безопасную «зеленую» инфраструктуру. Она, по его словам, поможет, с одной стороны, полностью преобразовать транспортный сектор, а с другой — дать дополнительный толчок развитию сектора возобновляемой энергетики, который получит стимул для производства «зеленого» водорода — особенно в ситуациях, когда на рынке много дешевой электроэнергии.

Порт в Палдиски является незамерзающим и с точки зрения своего местоположения хорошо подходит для операций по экспорту и импорту водорода, а планировка будущего СПГ-терминала в порту также предусматривает строительство инфраструктуры, необходимой для транспортировки водорода. На сегодняшний день в регионе Финского залива пока нет ни одного водородного терминала.

Инфраструктура для хранения и транспортировки водорода также может быть размещена в порту Мууга. В пользу этого варианта говорит выгодное расположение этого порта и тот факт, что именно там будет начинаться железная дорога европейской колеи Rail Balticа, строительство которой откроет дополнительные возможности для бизнеса. По данным Таллиннского порта, в будущем появится потребность в бункеровке водородом или другим «зеленым» топливом в коридоре восток-запад Балтийского моря, и для этого подходят как порт Мууга, так и порт Палдиски.

Кроме того, Палдиски подходит и в качестве порта для обслуживания морских парков ветрогенераторов. С увеличением доли ветроэнергии в энергобалансе Эстонии портовая инфраструктура также могла бы поддерживать производство «зеленого» водорода в Эстонии.

«Мы хотим, чтобы Эстония стала водородной страной номер один в мире. Однако для того, чтобы это стало реальностью, нам необходимо сотрудничество между частным и государственным секторами», — сказал Вихман.

В сотрудничестве с посольством Нидерландов и компанией Flux Таллиннский порт провел исследование возможности и потенциала использования «зеленого» водорода в портах, в результате которого стало ясно, что Эстония может быть подходящим местом в регионе Балтийского моря для размещения водородной инфраструктуры, говорится в сообщении.

Таллинский порт — крупнейший в Эстонии грузо-пассажирский комплекс из пяти портов (Ванасадам или Таллинский пассажирский порт, Мууга, Палдиски, Пальяссааре и Сааремаа). AS Tallinna Sadam на 100% принадлежит государству. В концерн входят дочерние компании TS Laevad и TS Shipping, а также совместное предприятие Green Marine.

Теги: #порт #водород #эстония
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