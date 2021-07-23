Как Украине заинтересовать международных инвесторов в сфере водородной энергетики

Александр Репкин, президент энергетической ассоциации "Украинский водородный совет", один из авторов Водородной стратегии Украины, для портала Green Deal.

План деятельности межотраслевой рабочей группы по разработке Национальной водородной стратегии будет готов до 25 июля. Подготовка самой стратегии будет завершена к концу 2021 года.

На сегодня альтернативная энергетика, в частности производство и использование водорода в качестве энергоносителя, является мировым и европейским трендом. Водородная трансформация — это шанс Украины получить энергонезависимость, усилить нашу экономику, ускорить интеграцию с Европейским союзом и стать сильным, равноправным игроком на мировой арене.

В ближайшие годы Украина, как страна-подписант Меморандума о новом энергетическом партнерстве, получит от Германии от 300 до 500 млн евро на развитие сектора водородной энергетики. Это значительная сумма, но развитие полноценного водородного рынка потребует дополнительных существенных вложений. К счастью, за последние годы водород уверенно вошел в фокус пристального внимания глобальных инвесторов. Они начинают осознавать потенциал водородной энергетики, при этом акции водородных компаний имеют стойкую тенденцию к росту.

У Украины в ближайшие годы есть все шансы стать главным экспортером водорода для всей Европы. А потому для развития направления нужны не только украинские вложения. Попробую кратко объяснить, как Украина может заинтересовать международных инвесторов и на какие суммы инвестиций претендовать.

Водородный хаб

Ровно год назад Европа стала выделять вопрос водородной энергетики как один из приоритетных. Европейская комиссия утвердила два тесно связанных документа. Новая Водородная стратегия ЕС (Hydrogen Strategy) заняла центральное место в европейской Стратегии интеграции энергетических систем (Strategy for Energy System Integration), принятой в тот же день. Так что планы европейцев по резкому наращиванию производства “чистого” водорода можно назвать очень амбициозными.

Президент Франции Эмманюэль Макрон посещает промышленный комплекс, получивший финансирование для разработки проектов по производству «зеленого» водорода. 12.01.2021. Источник: AFP

Украина также ставит перед собой амбициозные цели по декарбонизации экономики — энергетики, промышленности и транспорта. “Зеленый” водород и станет инструментом, который обеспечит выполнение поставленных целей, так как он производится благодаря возобновляемым источникам и не наносит вреда экологии. Кроме того, развитие водородной энергетики значительно усилит позиции нашей страны на мировом энергетическом рынке.

В Европе Украину видят водородным хабом и главным экспортером — как из-за удачного климатическо-географического положения, так и в силу огромного потенциала возобновляемых источников энергии (ВИЭ). На какую поддержку со стороны ЕС могут рассчитывать участники украинского водородного рынка?

Инициатива под названием 2x40GW Green Hydrogen — первый шанс для получения миллиардных инвестиций

Для поддержки производства “зеленого” водорода (в т.ч. на территории Украины) европейская ассоциация Hydrogen Europe объявила об инициативе 2x40GW Green Hydrogen. Как следует из названия, ее цель — увеличение электролизных мощностей до 80 ГВт (они являются важнейшим компонентом производства “зеленого” водорода из ВИЭ).

В Hydrogen Europe неоднократно подчеркивали, что 80 ГВт — это произвольная, но очень важная цифра. Производство половины этого объема водородной энергии, 40 ГВт, разворачивается в ЕС. Вторая половина — в Северной Африке и Украине (30 ГВт и 10 ГВт соответственно). Планируется, что большая часть произведенного в Украине “зеленого” водорода будет экспортироваться в ЕС.

Согласно расчетам Hydrogen Europe, к 2030 году инициатива 2x40GW Green Hydrogen позволит сокращать выбросы CO2 на 82 млн тонн ежегодно. При этом цена “зеленого” водорода станет вполне конкурентоспособной по сравнению со стоимостью водорода, производимого с использованием невозобновляемых источников энергии.

Сейчас стоимость «голубого» водорода, производимого на основе газа, составляет $1-1,5 за кг, «зеленого» - $4-4,5 за кг.

В рамках инициативы 2x40GW Green Hydrogen Украина может рассчитывать на инвестиции в размере 20 млрд евро. Это, например, поможет открыть новые ветроэлектростанции суммарной мощностью порядка 11 ГВт плюс 11 ГВт энергии солнца. Они позволят обеспечить энергией украинские электролизеры на 10 ГВт, которые будут построены в рамках 2x40GW Green Hydrogen. Очевидно, что реализация европейского проекта принесет Украине не только серьезные инвестиции, но и новые рабочие места наряду с дальнейшим развитием возобновляемой энергетики и выходом на принципиально новые позиции в качестве сильного игрока на мировой арене.

Почему нужно и дальше инвестировать в Украину?

Несмотря на серьезность масштаба 2x40GW Green Hydrogen, этот проект должен стать лишь стартом для дальнейшего развития водородной экономики в Украине. Со временем будут существенно расширены возможности использования разветвленной инфраструктуры газопроводов. С их помощью большие объемы водорода будут транспортироваться как внутри Украины, так и отправляться на экспорт в страны ЕС.

В свою очередь Водородная стратегия ЕС предполагает, что к 2050 году водород будет удовлетворять 24% мирового спроса на энергоносители. Аналитики британского финансового конгломерата Barclays подсчитали, что за следующие три десятилетия рынок может вырасти с 70 млн тонн в год до 800 млн тонн. Речь идет о годовых доходах объемом более 1 трлн евро и сокращении выбросов на 15% ежегодно!

Неудивительно, что инвесторы считают это направление перспективным. Цены на акции 11 ключевых компаний сектора, включая канадскую Ballard Power Systems с рыночной капитализацией 4,5 млрд долларов, британскую ITM Power (2 млрд долларов) и норвежскую Nel (23,5 млрд норвежских крон), за последний год выросли в среднем более чем на 300%. По оценкам американского инвестбанка Cowen, корпоративная стоимость Ballard, ITM Power и Nel более чем в 20 раз превышает ожидаемые объемы продаж в 2022 году.

Я верю, что Украина обязательно станет неотъемлемой и важной частью этих процессов. Уже понятно, что водород — перспективное направление, которое, подобно солнечной или ветровой энергетике, с годами будет получать все более широкое распространение. Тут можно вспомнить о солнечных панелях, которые первоначально были очень дорогой футуристической диковинкой, а сейчас зарабатывать на производстве солнечной энергии у нас в стране может даже обычное домохозяйство.

Отмечу, что потенциальные возможности нашей альтернативной энергетики таковы, что всего шесть украинских регионов могут обеспечить новым энергоносителем всю Европу. Это Запорожская, Днепропетровская, Одесская, Николаевская, Херсонская и Львовская области. Мы находимся на втором месте в Европе после Великобритании по потенциалу ветроэнергетики.

Кроме того, серьезным стимулом для инвесторов будет наше стратегическое “водородное” партнерство с ЕС, о котором я подробно рассказал выше. Тут можно рассчитывать и на консультационную поддержку — как европейских институтов, так и украинских ведомств и нашей профильной ассоциации.

Также хочу упомянуть о Меморандуме, подписанном НАЭК “Энергоатом” и НАК “Нафтогаз Украины”, — отечественными гигантами традиционной энергетики. Даже они договорились о совместной работе с целью обеспечить переход Украины к климатически нейтральной водородной экономике до 2050 года.

Таким образом, используя существующие энергетические мощности и реализовывая новые ВИЭ-проекты с зарубежными партнерами, построив новые хранилища и привлекая возможности нашей газотранспортной системы, мы вполне можем перевести нашу экономику на перспективные водородные “рельсы”.

Первый шаг — разработка качественной стратегии

В конце прошлого года премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что развитие водородной энергетики является приоритетным вопросом для Украины. Следующий шаг — подготовка Национальной водородной стратегии и соответствующего законодательства.

В ней мы раскроем главные направления и точки роста рынка водорода в Украине. Среди основных вопросов — строительство новых ВИЭ-мощностей и, конечно, привлечение инвестиций в новые водородные технологии.

В рабочей группе, занимающейся стратегией развития водородной энергетики, понимают, что затраты, связанные с производством “зеленого” водорода, пока высоки. Существуют и другие факторы риска, ведь опыт крупномасштабного развертывания новых производств пока ограничен. Как и в случае с внедрением первых ВИЭ, на начальных этапах бизнесу потребуются дополнительные стимулы, возможно, дотации или льготы. Они необходимы для покрытия более высоких затрат и рисков до тех пор, пока решения по производству, хранению и транспортировке водорода не достигнут нужных масштабов (выше я уже упоминал, что цена на европейский “зеленый” водород станет конкурентной не ранее 2030 года при условии реализации 2x40GW Green Hydrogen).

План деятельности межотраслевой рабочей группы по разработке Национальной водородной стратегии будет готов до 25 июля. Подготовка самой стратегии будет завершена к концу 2021 года.

Уверен, она даст хороший толчок для развития водородной энергетики в нашей стране, и уже в ближайшие годы Украина сможет стать серьезным игроком на рынке энергоносителей, а также ключевым поставщиком водорода для всей Европы.