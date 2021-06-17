Минэнерго обдумывает идею создания спецфонда из акциза на э/э для расчетов с ВИЭ-генерацией

Министр энергетики Герман Галущенко предлагает как вариант расчетов с ВИЭ-генерацией создание специального фонда госбюджета, который будет формироваться за счет акциза на электроэнергию, сообщили участники рынка «зеленой» электроэнергии, присутствовавшие на совещании в министерстве с представителями отрасли 16 июня.

«Министр энергетики на совещании отметил, что у него возникла идея создать спецфонд в госбюджете, куда бы стекались средства от акциза на электроэнергию, и ими можно было бы рассчитываться по «зеленым» тарифам», – отметил один из собеседников интернет-портала «Энергореформа».

При этом он уточнил, что речь идет об акцизе на электроэнергию, который в случае принятия законопроекта №5600 будет платить наряду с другими производители ресурса и ВИЭ-генерация.

«Судя по всему, министр не поддерживает идею введения акциза (3,2%) на электроэнергию из ВИЭ, заложенную в ресурсном законопроекте №5600, исходя из того, что эти средства будут попадать в госбюджет и не будут направлены на развитие ВИЭ», – отметил источник.

Вместе с тем другой участник совещания указал, что отрасль не поддержала идею создания спецфонда из акциза, предположив, что эти средства будут в итоге направляться в первую очередь на государственную генерацию.

«Уже есть опыт распределения кредитных средств «Укрэнерго» в размере свыше 10 млрд грн, которые изначально планировалось направить на расчеты с «зелеными», а потом их поделили поровну с «Энергоатомом», – пояснил источник.

Как сообщалось, по данным Счетной палаты, государственный бюджет Украины за 2018-2020 годы получил 13 млрд грн акцизного налога на электроэнергию, произведенную в Украине.

Ранее замминистра энергетики Ярослав Демченков отмечал, что инициатива введения акциза на «зеленую» электроэнергию направлена на достижение финансового сбалансирования сегмента ВИЭ-генерации.

По данным Европейской Бизнес Ассоциации и отраслевых ВИЭ-ассоциаций, акциз на продажу электроэнергии, произведенной из возобновляемых источников энергии (ВИЭ), как это предлагает правительственный ресурсный законопроект №5600, приведет к дополнительным расходам ее производителей в 1,63 млрд грн в год. Сейчас ВИЭ-генерация имеет нулевую ставку акциза на э/э.

Источник: Green Deal