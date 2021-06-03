Green Deal

18:12 03.06.2021

Greenpeace предупреждает о возможности крупной экологической катастрофы у побережья Йемена

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Greenpeace предупреждает о возможности крупной экологической катастрофы у побережья Йемена

Международная экологическая организация Greenpeace выступила с призывом к ООН незамедлительно предпринять действия по предотвращению возможной экологической катастрофы у берегов Йемена, где ошвартован брошенный танкер FSO Safer c 1,1 млн баррелей (140 тыс. тонн) нефти.

"Вопрос не в если, вопрос в том, когда. Ошвартованный в шести километрах от побережья танкер ржавеет и может расколоться или взорваться в любой момент, что может повлечь за собой разлив нефти, что ляжет очередным бременем на страну, разоренную шестью годами конфликта", - заявил представитель Greenpeace Ахмед эль-Друби.

В Greenpeace обеспокоены тем, что на судне не следили не только за степенью коррозии, но и за отводом взрывоопасных газов.

Исполнительный директор Greenpeace International Дженнифер Морган заявила, что ООН должна незамедлительно принять меры, чтобы избежать крупнейшей экологической катастрофы в регионе.

"Все решения доступны, компетенция и технологии, которые могут помочь решить вопрос, также имеются", - заявила Морган.

Теги: #йемен #greenpeace
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