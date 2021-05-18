Green Deal

09:08 18.05.2021

Акциз на "зеленую" э/э может повлиять на будущие инвестиции в ВИЭ – мнение

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Акциз на "зеленую" э/э может повлиять на будущие инвестиции в ВИЭ – мнение

Введение акцизного налога на электроэнергию, произведенную СЭС и ВЭС, может повлиять на дальнейшие инвестиции в эту отрасль и трансформацию энергетики в экологически чистую, считает заместитель председателя Госэнергоэффективности Юрий Шафаренко.

"Дополнительная нагрузка на ВИЭ может не раскрыть в полной мере широкие возможности трансформировать энергетику в экологически чистую – заменить устаревшие мощности на новые, более эффективные", – сказал он в интервью "Энергореформе".

При этом Шафаренко подчеркнул, что при принятии такого решения нужно исходить из интересов государства и последствий для него.

"Необходимо принимать взвешенное решение: насколько это поможет бюджету и каково будет влияние на инвестиционный климат", – разъяснил позицию зампред главы Госэнергоэффективности.

В любом случае, полагает он, такое решение не должно приниматься без консультаций с представителями отрасли.

"Если есть необходимость в этом решении, то его нужно обсуждать со всеми участниками: органами власти, инвесторами, ассоциациями, финансовыми институциями", – сказал Шафаренко.

Вместе с тем он добавил, что перед нововведениями необходимо решить вопросы финансовых обязательств перед производителями зеленой электроэнергии.

"Нужно комплексно подходить к дальнейшему сбалансированному развитию этой отрасли, учитывая все факторы: и положение экономики, и всей энергетики, и международные обязанности, и выгоду для государства в целом, и вопрос финансовых обязательств перед производителями, а уже потом, возможно, рассматривать какую-то дополнительную нагрузку, проводя дискуссии с инвесторами, стейкхолдерами этого рынка", – отметил он.

По его словам, объем инвестиций, вложенных в ВИЭ, составляет EUR8,5 млрд, благодаря которым была обновлена энергосистема Украины.

"Все эти миллиарды "зеленых" инвестиций создали новые рабочие места, активизировали экономические процессы на местах и обновили нашу энергосистему, доставшуюся в наследство от Советского Союза и которую никто не модернизировал. К сожалению, мы используем неэффективные ТЭС и ТЭЦ, загрязняющие окружающую среду. При этом в мире спрос на "чистую" энергию продолжает расти, несмотря даже на тяжелое время пандемии, и рассматривается Международным агентством по возобновляемым источникам энергии IRENA как путь к экономическому восстановлению, так называемый "green recovery", – отметил Шафаренко.

Как сообщалось, Кабинет министров согласовал законопроект с поправками в Налоговый кодекс, которым предлагается индексация отдельных налоговых ставок, таких как плата за использование воды, лесов и экологический налог, а также повышение рентных платежей за добычу полезных ископаемых, поднятие эффективности акцизного налога.

Ранее при обсуждении проекта закона профильные ВИЭ-ассоциации заявляли, что введение акцизного налога на "зеленую" электроэнергию де-факто ухудшает условия экономической деятельности производителей ресурса из возобновляемых источников, является грубым нарушением прав инвесторов, навредит инвестклимату и сделает невозможным привлечение средств в новые экологические проекты.

В конце апреля стало известно, что компания Modus Energy International, входящая в состав литовской многопрофильной компании Modus Grupe, инициировала против Украины арбитраж за ретроспективное снижение "зеленых" тарифов на сумму ориентировочно EUR11,5 млн.

По мнению управляющего партнера консалтинговой компании Imepower, работающей в том числе, на рынке "зеленой" энергетики, Юрия Кубрушко, лишение производителей электроэнергии из энергии солнца и ветра нулевой ставки на уплату акцизного налога спровоцируют инвесторов в такие объекты ВИЭ-генерации инициировать новые арбитражные процессы против Украины.

Он отметил, что проект изменений в налоговый кодекс, одобренный 12 мая правительством, согласно которому предлагается исключить э/э ВЭС и СЭС из группы подакцизных товаров, не подлежащих уплате этого налога, а соответственно установить для них ставку в размере 3,2%, фактически означают дальнейшее снижение зеленых тарифов и рестроспективное изменение законодательства.

 

Теги: #сэс #вэс #налог #зеленая_энергетика #акциз
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