Green Deal

18:09 21.04.2021

Великобритания запланировала снизить выбросы СО2 на 78% к 2035 году

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Великобритания запланировала снизить выбросы СО2 на 78% к 2035 году

Правительство Великобритании объявило о намерениях достичь целевого показателя сокращения выбросов на 78% к 2035 году. Новая цель будет закреплена в законодательстве к концу июня 2021 года, сообщила пресс-служба во вторник.

«Мы хотим, чтобы мировые лидеры последовали нашему примеру и соответствовали нашим амбициям в преддверии важнейшего климатического саммита COP26, поскольку только объединившись мы сможем восстанавливать и защищать нашу планету», — сказал британский премьер-министр Борис Джонсон.

Сообщается, что темпы необходимо будет ускорить в течение следующих 15 лет, чтобы достичь поставленной цели к 2035 году. Для этого Великобритания планирует впервые взять под контроль авиацию и судоходство — сферы, которые также играют большую роль в загрязнении окружающей среды.

Выбросы углекислого газа в Великобритании достигли пика примерно в 900 мегатонн в год в 1991 году, а к 2022 году, согласно прогнозам, показатель будет ниже 500 тонн. Это значит, что выбросы сократились примерно на 45%.

«На сегодняшний день Великобритания лидирует в борьбе по изменению климата. Цели, которые мы поставили перед собой в шестом углеродном бюджете, позволят нам идти дальше и быстрее, чем любая другая страна. Наше низкоуглеродное будущее уже близко», — отметил министр предпринимательства, энергетики и промышленной стратегии Великобритании Кваси Квартенг.

Заявление правительства опубликовано перед проведением по инициативе США глобального онлайн-саммита по климату, запланированного на 22 и 23 апреля. На него американский президент Джо Байден пригласил 40 мировых лидеров. Саммит хотят приурочить ко Дню Земли. В нем примут участие первые лица Китая, России, Великобритании, Германии, Австралии, Франции, Турции, Индии, Италии, Испании, Мексики, Саудовской Аравии, ОАЭ и других стран.

Как сообщалось, в преддверии саммита Европейский союз законодательно закрепил свои амбиции по достижению климатической нейтральности к 2050 году, включая промежуточную цель по сокращению выбросов парниковых газов как минимум на 55% к 2030 году.

Теги: #великобритания #выбросы #джонсон
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