На Покровском направлении воины 47 ОМБр сдерживают по меньшей мере три боевые бригады РФ – Сухопутные войска ВСУ

Фото: https://t.me/ministry_of_defense_ua

На Покровском направлении, где продолжается высокая интенсивность вражеских штурмов, воины 47 отдельной механизированной бригады (ОМБр) сдерживают по меньшей мере три боевые бригады РФ, сообщают Сухопутные войска ВСУ в своем Телеграм-канале.

"Российские оккупанты не сбавляют темп штурмовых действий. Эпицентр боев - именно на Покровском направлении. Здесь враг пытается продвинуться в глубину нашей территории. Воины 47 отдельной механизированной бригады сдерживают по меньшей мере три боевые бригады РФ", - сказано в сообщении.

Подчеркивается, что, имея огромные резервы живой силы, оккупанты оперативно пополняют огромные потери и снова и снова бросают в бой. Боевые действия не утихают ни на минуту.

Украинские защитники также опубликовали видео боя, в ходе которого БМП Bradley "разбирает вплотную вражеский БТР вместе с десантом".