Кулеба: Мощная украинская ПВО прикроет наши войска и даст им возможность переломить ход войны в пользу Украины

Мощная украинская противовоздушная оборона прикроет войска и даст им возможность переломить ход войны в пользу Украины, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, призвав партнеров передать в кратчайшие сроки Киеву больше современных систем ПВО, в частности "Patriot".

Во время онлайн-брифинга для мировых СМИ в среду Кулеба отметил срочную потребность Украины в большем количестве систем ПВО "Patriot" и подобных ей на фоне увеличения интенсивности российских воздушных атак баллистическими ракетами.

Кулеба назвал три критически важные результаты, которые принесет усиление украинской противовоздушной обороны. Прежде всего, это спасет тысячи человеческих жизней, что является главной целью, указал он. Во-вторых, по словам министра, сильная украинская ПВО сэкономит значительное количество ресурсов для партнеров Украины.

"Каждая территория, закрытая "Patriot", - это меньше разрушений критической инфраструктуры и меньше средств на восстановление; каждый город, надежно защищенный "Patriot", - это тысячи украинцев, которые вернутся из-за границы, укрепляя украинскую экономику и уменьшая ее зависимость от иностранной финансовой помощи", - сказал Кулеба.

В-третьих, как подчеркнул министр, сильная ПВО на передовой позволила бы украинским войскам не только не терять позиции, но и заставить россиян отступать

"Мощная украинская противовоздушная оборона прикроет наши войска и позволит им переломить ход войны в пользу Украины. Главным преимуществом России на поле боя сейчас является широкое использование управляемых авиационных бомб. Эти бомбы, которые в среднем весят от 500 до 1500 кг, позволяют российским оккупантам уничтожать цели ударов и продвигаться вперед по руинам", - указал глава МИД.

Он отметил, что "единственный способ противостоять этой варварской тактике - сбивать самолеты, которые сбрасывают эти бомбы, что требует достаточного количества современных систем противовоздушной обороны на фронте".

Глава МИД отметил, что Россия усилила воздушный террор против Украины и только за неделю с 18 по 24 марта запустила 190 ракет различных типов, 140 беспилотников "Шахед" и 700 управляемых авиабомб против Украины.

Кулеба указал что системами "Patriot" обладает ряд стран мира. По его словам, эти системы могут и должны быть переданы Украине в кратчайшие сроки. Он призвал партнеров проявить соответствующую политическую волю.

"Украина сейчас является единственной страной в мире, которая почти ежедневно подвергается баллистическим ракетным атакам. "Patriot" должны быть размещены сейчас здесь, в Украине, чтобы защищать реальные человеческие жизни, а не оставаться в местах, где ракетная угроза равна нулю", - заявил глава МИД.