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17:50 13.06.2023

Киево-Печерская Лавра должна стать важным туристическим магнитом страны - глава Гостуризма Олеськив

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Киево-Печерская Лавра должна стать важным туристическим магнитом страны - глава Гостуризма Олеськив

Глава Государственного агентства развития туризма (ГАРТ) Марьяна Олеськив считает, Киево-Печерская Лавра должна стать важным туристическим магнитом страны.

"Киево-Печерская лавра – место возрождения украинской духовности, культуры и истории… Мы в Государственном агентстве развития туризма уверены, что Киево-Печерская Лавра должна стать важным туристическим магнитом страны", - написала Олеськив в Facebook по результатам встречи с и.о. гендиректор Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" Максимом Остапенко.

По ее словам, стороны договорились о всесторонней поддержке Гостуризма в популяризации туристических продуктов заповедника и создании инклюзивных маршрутов для людей с инвалидностью.

"Будем активно работать с партнерами и международными организациями, чтобы привлечь их внимание к нуждам Лавры", - добавила она.

Кроме того, стороны обсудили возможность проведения на базе заповедника конференции "Сохранение культурного наследия при восстановлении и формировании стандарта возрождения культурных объектов".

 

Теги: #лавра #олеськив

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