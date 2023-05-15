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20:11 15.05.2023

Акционер VS Energy Дамбинс заявил о безосновательности введенных против него Украиной санкций

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Подвергшийся введенным президентом Украины санкциям акционер группы компаний VS Energy, которой принадлежит ряд облэнерго в Украине, Виллис Дамбинс опроверг свою причастность к российскому бизнесу и заявил о намерении отстаивать свои интересы в судах, в том числе в международных.

"Ни я, ни мои партнеры не совершали действий, на основании которых против нас могут быть введены санкции. Я не связан с гражданами России – точка! Я не получаю от них финансирование, я ни перед кем не отчитываюсь, я ничего не продаю россиянам, ничего у них не покупаю, не поддерживаю с ними отношения. Россияне – агрессоры и оккупанты части территории Украины!" – говорится в заявлении Дамбинса, обнародованном на сайте VS Energy в понедельник.

При этом он отметил, что продолжит защищать свое имя и репутацию, а также сотрудников и бизнес "столько, сколько потребуется", том числе и на международном юридическом уровне.

"Мы защитим свое право собственности, как уже неоднократно это было сделано раньше. Уверены, что имеем на это законное право в Украине, которая является частью цивилизованного мира", – сказал Дамбинс.

Вместе с тем он назвал введенные против него и его партнеров санкции внесудебным решением.

"Санкции против меня и моих партнеров считаю внесудебным решением. Оно нарушает право собственности акционеров и игнорирует возможность защитить его в справедливом суде", – заявил акционер VS Energy, добавив, что никаким судом Украины не доказана правдивость предположений о якобы связанности его бизнеса с россиянами.

"Все, с чем мне и моим партнерам приходится иметь дело в украинских судах, - только медийные публикации, не подтвержденные фактами. Обвинения, что основываются на этих публикациях, настолько безосновательны, что судебные инстанции отказывают в ходатайствах следователям и прокурорам", – описал он ситуацию, подчеркнув, что без решения суда это дело не может быть признано окончательно завершенным.

При этом Дамбинс акцентировал, что имеет четкую проукраинскую позицию.

"Я и мой бизнес в Украине регулярно финансово поддерживаем ее вооруженные силы, гуманитарные проекты для украинцев в Украине и Европе. Я и мой бизнес за свои собственные средства ремонтируем поврежденные от российских обстрелов облэнерго, восстанавливаем энергетическую инфраструктуру Херсонской области. И делаем это в помощь Украине!" – указано в сообщении.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский указом, обнародованным 12 мая, ввел санкции против дочери бывшего министра обороны Лебедева, руководителя НПО им.Фрунзе Владимира Лукьяненко и его сына, бывшего народного депутата Андрея Деркача и номинальных владельцев энергокомпании VS Energy.

Кроме того, санкции введены против сына известного российского бизнесмена Вадима Гинера, Ольги и Ирины Бабаковых

 

Теги: #энергетика #санкции #компания

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