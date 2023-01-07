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17:50 07.01.2023

Персональні санкції запроваджуються проти 119 осіб, серед них - російські актори, діячі культури, пропагандисти, а також проти громадянки України Жанни Бадоєвої

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Персональні санкції запроваджуються проти 119 осіб, серед них - російські актори, діячі культури, пропагандисти, а також проти громадянки України Жанни Бадоєвої

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони щодо запровадження санкцій проти низки російських діячів культури та пропагандистів.

Указ №4/2023 оприлюднено на сайті президента.

Згідно з текстом рішення РНБО, санкції запроваджуються проти 119 представників російського шоу-бізнесу та медіа-сфери. Так, у списку санкцій зазначені співаки Філіп Кіркоров, Ірина Аллегрова, Лариса Доліна, Григорій Лепс, Поліна Гагаріна, Сергій Лазарєв, актори Дмитро Дюжев та Дмитро Харатьян. Санкції накладаються також на Євгена Петросяна, Нікіту Міхалкова та Леоніда Якубовича.

До списку включені також пропагандисти Олександр Дугін, Дмитро Кисельов та Маргарита Сімоньян.

Крім того, санкції введено стосовно громадянки України, телеведучої Жанни Бадоєвої. 

Теги: #рф #санкції

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