Санкції проти російського бізнесу покликані демонтувати російський вплив і вплинути на ситуацію в Росії

Президент України Володимир Зеленський заявив, що санкції проти російського бізнесу, запроваджені Україною, покликані демонтувати російський вплив і вплинути на ситуацію в самій Росії.

"Хочу додати дещо стосовно санкцій РНБО проти російських фізичних та юридичних осіб. Там справді великий перелік, гучні прізвища. Але все ж таки ми орієнтуємося не на гучність, а на те, щоб реально демонтувати російський вплив і при цьому вплинути на стан речей у самої Російської Федерації", - заявив Зеленський у відеозверненні.

"Запроваджуються обмеження проти кількох тисяч суб'єктів. Синхронізуються санкції України та наших партнерів. Впроваджуються нові санкції проти ключових персоналій, проти значних російських підприємств", - додав президент.

Крім того, за його словами, санкції будуть запроваджені і проти тих громадян інших держав, які взяли участь у російському фарсі на окупованих територіях України.

"Псевдореферендуми – це елементи агресії проти суверенної держави. Кожен, хто має відношення до організації та проведення цього фарсу, буде притягнутий до відповідальності", - зазначив Зеленський.