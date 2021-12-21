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20:05 21.12.2021

Шольц в разговоре с Путиным заявил о необходимости срочной деэскалации между Киевом и Москвой

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Шольц в разговоре с Путиным заявил о необходимости срочной деэскалации между Киевом и Москвой

Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с федеральным канцлером ФРГ Олафом Шольцем, сообщила во вторник пресс-служба Кремля.

"Владимир Путин информировал о российских предложениях по долгосрочным, юридически закрепленным гарантиям безопасности, исключающим любое дальнейшее продвижение НАТО на восток, а также размещение в сопредельных с Россией странах ударных систем вооружений", - говорится в сообщении.

Кроме того, по просьбе федерального канцлера, рассмотрена проблематика урегулирования ситуации на Донбассе.

Путин "в деталях информировал о состоянии дел на этом направлении, отметив, в частности, что Киев по-прежнему упорно уклоняется от выполнения своих обязательств по Минским договоренностям 2015 г., что, собственно, мешает и возможному проведению нового саммита в "нормандском" формате", написала пресс-служба.

Позднее пресс-служба немецкого канцлера сообщила, что во время разговора с президентом РФ Олаф Шольц указал на необходимость продвижения переговоров в нормандском формате.

"Канцлер и президент России также говорили об усилении российского военного присутствия в Украине. Канцлер выразил обеспокоенность ситуацией и заявил о необходимости срочной деэскалации", - говорится в сообщении.

Теги: #россия #разговор #фрг #лидеры
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