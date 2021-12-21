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19:58 21.12.2021

Задержанного в Крыму Наримана Аметова пытали током, прокуратура АРК квалифицировала это как военное преступление

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Задержанного в Крыму Наримана Аметова пытали током, прокуратура АРК квалифицировала это как военное преступление

Гражданин Украины, крымский активист Нариман Аметов, задержанный российскими силовиками после обысков утром 17 декабря в своем доме в г.Старый Крым на оккупированном Крымском полуострове и впоследствии отпущенный, заявил, что подвергся пыткам с применением электрического тока со стороны сотрудников ФСБ РФ.

"Первый разряд был болезненным, я вытерпел и решил, что буду держаться, но понимал, что долго не продержусь, следом - второй удар, потом я получил третий удар, после которого у меня мозги просто поплыли, я не контролировал ничего. Я прокричал: все, я сяду за аппарат, на что мне сказали, что теперь не я это решаю, и продолжали наносить удары (током – ИФ). Я думал, что уже оттуда не выйду", - рассказал Аметов в видеообращении, опубликованном общественной организацией "Крымская солидарность" в Facebook.

Перед пытками ему сообщили, что он подозревается в причастности к подрыву газопровода в с.Перевальное Симферопольского района и потребовали дать свидетельства на полиграфе. Аметов ответил, что не готов свидетельствовать на полиграфе, поскольку не доверяет этому аппарату. После пыток его заставили пройти полиграф, который показал, что выдвинутые ему подозренияы необоснованы, а затем силовики заставили подписать Аметова документ об отсутствии к ним претензий и отпустили.

Аметов утверждает, что пытки проводились в подвале, в котором находилось пять человек, один из которых представился Максимом и сказал, что "приехал в Крым давить таких как ты".

Как сообщает Прокуратура Автономной Республики Крым и Севастополя, в тот же день, 17 декабря, было начато уголовное производство по фактам незаконного лишения свободы жителя оккупированного полуострова (ч.2 ст.146 Уголовного кодекса Украины) и нарушения неприкосновенности его жилья во время незаконного обыска, проведенного оккупационными правоохранителями (ч.2 ст.162 УК). Однако в связи с применением к нему пыток во время его незаконного содержания, было начато уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ч.1 ст.438 Уголовного кодекса Украины).

"Незаконное заключение лиц, применение к ним пыток и бесчеловечного обращения прямо запрещены статьей 147 Конвенции о защите гражданского населения во время войны и являются военным преступлением", - подчеркнули в прокуратуре.

Досудебное расследование будет осуществляться Главным управлением СБУ в Крыму.

 

 

 

Теги: #крым #пытки #активист
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