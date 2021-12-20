"Ковидная тысяча" расходуется в основном на кино, книги и театры

Украинцы больше всего расходуют средства "еПоддержки" на кино, книги и театры, сообщил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

"Появились первые статистические данные по использованию "Ковидной тысячи" из программы "еПоддержка". Первые три места по использованию денег – именно у культуры и креативных индустрий", - написал Ткаченко в Телеграм-канале.

По его словам, на первом месте – кинотеатры, на втором – книжные магазины, на третьем – театральные продюсерские агентства. На 6-м месте - музыкальные группы, на 10-м – производство и дистрибуция видеофильмов, на 11-м – туристические достопримечательности и шоу.

"К сожалению, в списке израсходованных "ковидных тысяч" нет музеев. Поэтому напоминаю всем работникам музейного дела о такой важной вещи, как продвижение своих заведений. А украинцев призываю выбрать для своего досуга и поход в музей тоже", - добавил Ткаченко.