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13:30 20.12.2021

"Ковидная тысяча" расходуется в основном на кино, книги и театры

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"Ковидная тысяча" расходуется в основном на кино, книги и театры

Украинцы больше всего расходуют средства "еПоддержки" на кино, книги и театры, сообщил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

"Появились первые статистические данные по использованию "Ковидной тысячи" из программы "еПоддержка". Первые три места по использованию денег – именно у культуры и креативных индустрий", - написал Ткаченко в Телеграм-канале.

По его словам, на первом месте – кинотеатры, на втором – книжные магазины, на третьем – театральные продюсерские агентства. На 6-м месте - музыкальные группы, на 10-м – производство и дистрибуция видеофильмов, на 11-м – туристические достопримечательности и шоу.

"К сожалению, в списке израсходованных "ковидных тысяч" нет музеев. Поэтому напоминаю всем работникам музейного дела о такой важной вещи, как продвижение своих заведений. А украинцев призываю выбрать для своего досуга и поход в музей тоже", - добавил Ткаченко.

 

Теги: #книги #тысяча_гривень
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