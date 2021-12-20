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10:04 20.12.2021

Бывший узник "Изоляции" Асеев намерен добиться санкций против виновных в пытках

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Бывший узник "Изоляции" Асеев намерен добиться санкций против виновных в пытках

Бывший узник тюрьмы "Изоляция" в Донецке, журналист Станислав Асеев хотел бы добиться наложения санкций в Европе и США на лиц, причастных к пыткам и издевательствам над заключенными.

"Первая цель заключается в том, чтобы наложить санкции на преступников "Изоляции", данные о которых мы и предоставляем", - сказал Асеев в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина", отвечая на вопрос о цели своих поездок в Европу и США.

"Ведь, как оказалось, если тот же "Палыч" (Денис Куликовский, экс-комендант тюрьмы - ИФ), который после всех своих зверств оказался в Украине, свободно жил в Киеве целых два года, то эти люди могут быть где угодно", - сказал он.

Асеев считает, что многие руководители тюрьмы "не собираются всю свою жизнь жить в Донецке".

"Есть и политический момент: если санкции будут наложены, это автоматически даст сигнал России о том, что в США знают о существовании "Изоляции" и отрицать уже будет сложнее", - сказал он.

По мнению журналиста, стратегически "Изоляция" должна стать проблемой для РФ на международном уровне, чтобы она были вынуждены ее закрыть.

"Во избежание разглашений, подобных моим, и других пострадавших заключенных, вполне возможно, что это место закроют по-тихому, переведут людей в официальные тюрьмы. Для этого необходимо давление на Россию через госдепартамент и конгресс США, парламенты европейских стран", - добавил Асеев.

Теги: #асеев #санкции #изоляция
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