Треть украинцев считает главными событиями 2021 года пандемию и вакцинацию - соцопрос

Почти половина украинцев – 47% - считают, что никаких достижений у украинской власти в 2021 году не было, свидетельствуют результаты социологического исследования "Итоги-2021 и прогнозы-2022", проведенного Украинским институтом будущего (UIF) в период с 28 ноября по 10 декабря. 2021 года.

В пресс-релизе с результатами опроса, обнародованном в фейсбуке в пятницу, уточняется, что 37% опрошенных украинцев твердо ответили, что "никакого достижения не было", еще 10% респондентов было трудно назвать какое-либо событие достижением.

"В то же время треть украинцев – 31% – считает главным событием 2021 пандемию и принудительную вакцинацию. Соответственно 24% больше всего запомнили за 2021 год пандемию коронавируса. А еще 7% отметили вакцинацию, в том числе принудительную", - говорится в релизе.

В нем уточняется, что с огромным отрывом главных событий оказались строительство и ремонт дорог, которое за этот год больше всего запомнили 8% респондентов.

"Среди событий, наименее запомнившихся украинцам в 2021 году: война на Донбассе – 6%, празднование 30-й годовщины независимости Украины – 4%, повышение цен на товары и услуги – 3%, дело "вагнергейта" (срыв операции по задержанию боевиков ) – 2%, развитие цифровых услуг (приложение "Дия") – 0,4%", - отмечают социологи.

Они добавляют, что 19% украинцев за 2021 год не запомнилось вообще никакое событие, а еще 15% затруднились ответить на этот вопрос.

"Что же касается достижений украинской власти за 2021 год, то, по мнению 40% украинцев, главным стало само строительство дорог. Следует отметить, что молодежь до 24 лет почти вдвое больше называют это достижением власти за этот год - 56%, чем люди старшего возраста - 30%", - сообщают в UIF.

Там уточняют, что еще 12% респондентов признают ключевым достижением вакцинацию населения от COVID-19. И 6% говорят о развитии цифровых услуг (проект "Государство в смартфоне", приложение "Дия"), как о главном достижении украинской власти в этом году.

"И опять же об этом в три раза чаще, чем о достижениях власти за 2021 год, вспоминает молодежь – 13%. В то время как среди людей 55 лет и старше всего 4%", - резюмируют социологи.

Социологическое исследование "Итоги-2021 и прогнозы-2022" проводилось Украинским институтом будущего (UIF) совместно с социологической компанией New Image Marketing Group среди 2400 респондентов старше 18 лет по методике face-to-face в период с 28 ноября по 10 декабря во всех регионах Украины за исключением временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, АР Крым и г. Севастополя.

Статистическая погрешность с вероятностью 0,95% не превышает 2,05%.