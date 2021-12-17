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11:24 17.12.2021

В 2021 году из плена было освобождено 37 украинцев – Кулеба

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В 2021 году из плена было освобождено 37 украинцев – Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что в течение 2021 года из плена за рубежом было освобождено 37 граждан Украины.

"Мы освободили из плена за границей в целом 37 украинцев, 6 моряков из пиратского плена, 5 украинских семей мы вернули из сирийских лагерей для беженцев", - сказал Кулеба на онлайн-брифинге в пятницу.

Министр напомнил, что в этом году Украина провела две беспрецедентные по масштабу и объему гуманитарных операции. "В мае во время обострения в Секторе Газа Украина одной из первых провела успешную международную операцию и эвакуировала 109 граждан Украины, 13 граждан Молдовы и 4 граждан Болгарии", - рассказал Кулеба.

По его словам, летом Украина вошла в круг стран, которые провели успешные эвакуации людей из Афганистана после ухудшения ситуации с безопасностью в этой стране.

"В целом мы вывезли почти тысячу людей, среди которых как граждане Украины и члены их семей, так и уязвимые группы иностранных граждан: журналисты, правозащитники, женщины, дети. Союзники НАТО были поражены отважностью украинских разведчиков, они провели в захваченном Кабуле очень рискованные операции по выводу людей к самолетам, на которые не решилась ни одна другая страна мира", - рассказал Кулеба.

Теги: #пленники #кулеба #мид
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