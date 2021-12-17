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10:06 17.12.2021

С начала российской агрессии против Украины СБУ идентифицировала 1387 российских наемников, большинство из них задержаны

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С начала российской агрессии против Украины СБУ идентифицировала 1387 российских наемников, большинство из них задержаны

В течение 2014-2021 годов военная контрразведка Службы безопасности Украины установила личности 1 387 участников незаконных вооруженных формирований так называемых "ЛНР" и "ДНР" и задержала 1096 из них, сообщает пресс-служба СБУ в пятницу.

"За этот период также были разоблачены и задержаны 133 агента иностранных спецслужб, прекращена деятельность 6 террористических групп, ликвидировано 210 схронов с оружием. Практически каждый из этих случаев является результатом многоэтапных спецопераций, разработанных и осуществленных военной контрразведкой СБУ в рамках противодействия гибридным угрозам", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что по материалам спецслужбы было начато более 7 тыс. уголовных производств по преступлениям против государственной безопасности Украины, уже 688 приговоров суда вступили в силу.

Кроме того сообщается, что военная контрразведка также системно противодействует нарушениям законодательства в сфере сохранения государственной тайны.

"В частности, за период гибридной войны было обнаружено и локализовано 439 попыток иностранной стороны получить сведения с ограниченным доступом, привлечены к административной ответственности 1642 человека за нарушение законодательства в сферах охраны государственной тайны и информационной безопасности, отменен 507 должностным лицам допуск к государственной тайне, приостановлено действие 22 разрешений учреждениям на ведение деятельности, связанной с государственной тайной", - подчеркивают в СБУ.

В спецслужбе добавляют, что военная контрразведка также противодействует коррупции и проявлениям организованной преступности в войсках.

"Благодаря этой работе с 2014 года было не допущено нанесение экономического ущерба государству в размере 32,7 млрд грн", - резюмируют в СБУ.

Теги: #сбу #агрессия_рф #нвф
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