Международная группа по координации помощи жертвам рейса PS752 требует от Ирана определиться с позицией относительно участия в переговорах по выплате репараций

Члены Международной группы по координации помощи жертвам рейса PS752, в которую входят министры иностранных дел Канады, Швеции, Украины и Соединенного Королевства, требуют от иранской стороны подтвердить свою готовность участвовать в переговорах о возмещение ущерба до 5 января 2022 года, иначе они будут вынуждены рассмотреть другие варианты решения данного вопроса в рамках международного права.

Соответствующее совместное заявление членов Координационной группы было обнародовано в четверг после окончания заседания членов группы.

"Международная группа по координации помощи жертвам рейса PS752… встретилась виртуально, чтобы обсудить ответ Исламской Республики Иран на наше предложение об обсуждении возмещения убытков за сбитие рейса 752 (PS752) авиалиний Украины и шаги, которые необходимо предпринять для обеспечения ответственности и справедливости", - говорится в заявлении.

В нем уточняется, что группа направила еще один запрос, которым пригласила Иран обсудить вопросы, касающиеся претензий и требований в контексте возмещения ущерба за ущерб PS752, в течение недели с 17 января 2022 года.

"Однако, учитывая очевидное нежелание Исламской Республики Иран конструктивно и своевременно решать этот вопрос, в нашем ответе Ирану отмечается, что иранская сторона должна до 5 января 2022 подтвердить свою готовность участвовать в переговорах с Координационной группой, после чего нам придется прийти к выводу, что дальнейшие попытки договориться о возмещении с Ираном напрасны. Координационной группе предстоит серьезно рассмотреть другие пути решения этого вопроса в рамках международного права", - отмечается в документе.

В Координационной группе напоминают, что с моменте сбития рейса PS752 прошло почти два года, однако "Исламская Республика Иран до сих пор не проявила заинтересованности в соблюдении своих международно-правовых обязательств".

"Терпение Координационной группы иссякает. Группа продолжает быть солидарной с близкими жертв и остается единой в своей цели привлечь Исламскую Республику Иран к ответственности за действия и бездействие гражданских и военных должностных лиц, приведших к гибели 176 невинных людей", - подчеркивается в заявлении.

Как сообщалось, 8 января 2020 года пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев, был сбит в районе международного аэропорта им.Имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета.

На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них девять членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, четыре - Афганистана, по три - ФРГ и Великобритании.

Иранские власти 11 января признали, что Boeing был сбит по ошибке иранскими военными. Позже Командующий аэрокосмическими силами "Корпуса стражей Исламской революции" (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил, что берет на себя всю ответственность за крушение украинского самолета.

В конце июля 2020 года в Киеве прошли переговоры с иранской стороной по выплате компенсаций за сбитый самолет МАУ. 20 октября Украина и Иран завершили второй раунд переговоров по сбитому самолету МАУ вблизи Тегерана.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 5 января 2021 года сообщил, что страна получила от Ирана проект технического отчета относительно обстоятельств катастрофы самолета Boeing 737 МАУ 8 января 2020 года.

В феврале 2021 года СМИ опубликовали аудиозапись, на которой человек, которого источники опознают как министра иностранных дел Ирана Мохаммада Зарифа, обсуждает возможность того, что уничтожение рейса PS752 было преднамеренным актом. Бывший в то время заместителем министра иностранных дел Украины Евгений Енин заявил, что органы досудебного расследования и прокуратуры Украины исследуют аудиозапись.

В конце октября 2021 года в Офисе генпрокурора Украины заявили, что иранская сторона так и не предоставила полных ответов на украинские запросы о международной правовой помощи по делу авиакатастрофы самолета рейса PS752, а последний из них вообще оставила без реагирования.