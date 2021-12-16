События

09:23 16.12.2021

Конгресс США одобрил оборонный бюджет на 2022 год, документ отправится на подпись к президенту

1 мин читать
Конгресс США одобрил оборонный бюджет на 2022 год, документ отправится на подпись к президенту

Сенат США вслед за Палатой представителей проголосовал за принятие проекта оборонного бюджета США на 2022 год на сумму $778 млрд, сообщило агентство Bloomberg.

Агентство уточнило, что, хотя голосование в Сенате продолжается, проект уже набрал достаточно голосов "за" сенаторов. Таким образом, Конгресс США одобрил проект, который затем отправится на подпись к президенту США Джо Байдену.

Издание The Wall Street Journal отмечает, что проект, в частности, предусматривает выделение $300 млн на обучение и экипировку, включая $75 млн на летальные вооружения, Вооруженных сил Украины.

Еще $13,3 млрд должны пойти на строительство военных объектов и $27,3 млрд на создание военных кораблей. Всего, по данным The Wall Street Journal, оборонный бюджет 2022 года подрос на 5% по сравнению с предыдущим годом.

Также проект бюджета предусматривает формирование комиссии для расследования обстоятельств войны США в Афганистане.

Ранее западным СМИ также стало известно, что еще $4 млрд предусмотрены для Европейской оборонной инициативы и $150 млн - на развитие сотрудничества со странами Балтии в области безопасности.

В то же время, СМИ отмечали, что в проект бюджета не вошли положения, касающиеся санкций в отношении газопровода "Северный поток 2", а также поправка, запрещающая американцам покупать российский суверенный долг.

Теги: #бюджет #оборона #конгресс_сша
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:36 15.12.2021
Конгресс США одобрил оборонный бюджет на 2022 год, документ отправится на подпись к президенту - СМИ

Конгресс США одобрил оборонный бюджет на 2022 год, документ отправится на подпись к президенту - СМИ

14:34 14.12.2021
Гетманцев о налогообложении азартных игр: кто хочет зайти на рынок "в белую", лицензии не покупали

Гетманцев о налогообложении азартных игр: кто хочет зайти на рынок "в белую", лицензии не покупали

10:42 14.12.2021
Госбюджет недополучает от таможни около 50 млрд грн в год – Гетманцев

Госбюджет недополучает от таможни около 50 млрд грн в год – Гетманцев

18:13 09.12.2021
Киев утвердил бюджет-2022 с доходами в 69 млрд грн

Киев утвердил бюджет-2022 с доходами в 69 млрд грн

15:16 09.12.2021
НБУ ожидает дефицит госбюджета-2021 на уровне 4% ВВП и его дофинансирование на 40 млрд грн до конца года

НБУ ожидает дефицит госбюджета-2021 на уровне 4% ВВП и его дофинансирование на 40 млрд грн до конца года

14:58 09.12.2021
Кабмин перераспределил 90 млн грн с программы лечения за рубежом на программу развития трансплантации

Кабмин перераспределил 90 млн грн с программы лечения за рубежом на программу развития трансплантации

02:49 09.12.2021
Оборонные расходы Эстонии в 2022г вырастут до рекордных 2,3% ВВП

Оборонные расходы Эстонии в 2022г вырастут до рекордных 2,3% ВВП

21:50 07.12.2021
США планируют выделить $300 млн из оборонного бюджета на помощь Украине

США планируют выделить $300 млн из оборонного бюджета на помощь Украине

14:25 06.12.2021
Страны Eвросоюза потратили в прошлом году на оборону рекордную сумму

Страны Eвросоюза потратили в прошлом году на оборону рекордную сумму

16:50 03.12.2021
Днепропетровская область одобрила бюджет на следующий год в размере 11,2 млрд грн

Днепропетровская область одобрила бюджет на следующий год в размере 11,2 млрд грн

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Ивано-Франковской области произошло землетрясение магнитудой 2,9 балла

На бульваре Шевченко в Киеве введено частичное ограничение движения транспорта из-за риска повторного обвала дорожного покрытия

ЕС признал "Ассоциированное трио" Украины, Грузии и Молдовы - декларация

Лидеры ЕС вновь подтвердили, что признают европейские устремления Украины, Грузии и Молдовы – декларация

Зеленский рассматривает "Северный поток" серьезнейшим инструментом для встречи с Путиным

ПОСЛЕДНЕЕ

Супертайфун "Рай" обрушился на Филиппины

Сервис Bolt Food запускается в Одессе

В Ивано-Франковской области произошло землетрясение магнитудой 2,9 балла

В Германии растет заболеваемость COVID-19, за сутки выявили более 56,6 тыс. новых случаев

Во Львовской области обесточено 44 населенных пункта

Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 272 млн

На бульваре Шевченко в Киеве введено частичное ограничение движения транспорта из-за риска повторного обвала дорожного покрытия

Здание правительства национального единства Ливии захвачено боевиками

В Украине за сутки выявили 9 590 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровело 25 499 человек, 355 умерло – Минздрав

Япония выбрала вакцины против COVID-19 для бустерных прививок

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА