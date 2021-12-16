Здание правительства национального единства Ливии захвачено боевиками

Группа вооруженных боевиков окружила здание Президентского совета в столице Ливии Триполи, сообщил китайский телеканал CGTN со ссылками на местные источники.

Ливийское информагентство "Аль-Джамахирия" информировало, что неизвестные вооруженные лица захватили здания правительства национального единства и Минобороны.

Официальная информация, подтверждающая или опровергающая сообщения СМИ, пока не поступала.

В Ливии на 24 декабря назначены всеобщие выборы. Вместе с тем, как сообщали СМИ, они могут быть отсрочены.