События

08:17 16.12.2021

Здание правительства национального единства Ливии захвачено боевиками

1 мин читать
Здание правительства национального единства Ливии захвачено боевиками

Группа вооруженных боевиков окружила здание Президентского совета в столице Ливии Триполи, сообщил китайский телеканал CGTN со ссылками на местные источники.

Ливийское информагентство "Аль-Джамахирия" информировало, что неизвестные вооруженные лица захватили здания правительства национального единства и Минобороны.

Официальная информация, подтверждающая или опровергающая сообщения СМИ, пока не поступала.

В Ливии на 24 декабря назначены всеобщие выборы. Вместе с тем, как сообщали СМИ, они могут быть отсрочены.

Теги: #правительство #столица #ситуация #ливия
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:55 14.12.2021
Гусев: "Укроборонпром" отмечает, что предприятия-участники готовы при необходимости увеличить объемы производства вооружения и военной техники

Гусев: "Укроборонпром" отмечает, что предприятия-участники готовы при необходимости увеличить объемы производства вооружения и военной техники

03:40 14.12.2021
Эпидситуация в Великобритании может значительно осложниться из-за штамма "омикрон"

Эпидситуация в Великобритании может значительно осложниться из-за штамма "омикрон"

17:44 13.12.2021
Российские наемники на Донбассе дважды нарушили режим тишины – штаб ООС

Российские наемники на Донбассе дважды нарушили режим тишины – штаб ООС

10:09 13.12.2021
Ситуация с COVID-19 улучшается 5 недель подряд, Винницкая и Хмельницкая области покинут "красную" зону

Ситуация с COVID-19 улучшается 5 недель подряд, Винницкая и Хмельницкая области покинут "красную" зону

08:33 13.12.2021
Байден признал последствия торнадо в штате Кентукки катастрофой федерального уровня

Байден признал последствия торнадо в штате Кентукки катастрофой федерального уровня

04:29 13.12.2021
Главы МИД G7 призывают вывести иностранных наёмников из Ливии

Главы МИД G7 призывают вывести иностранных наёмников из Ливии

07:22 12.12.2021
За минувшие сутки зафиксировано три обстрела на Донбассе, один украинский военнослужащий ранен

За минувшие сутки зафиксировано три обстрела на Донбассе, один украинский военнослужащий ранен

17:22 10.12.2021
Российские наемники 4 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе

Российские наемники 4 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе

17:58 08.12.2021
Ситуация у госграниц Украины контролируемая, оснований для паники нет - секретарь комитета Рады по нацбезопасности

Ситуация у госграниц Украины контролируемая, оснований для паники нет - секретарь комитета Рады по нацбезопасности

17:17 08.12.2021
Российские наемники нарушили режим прекращения огня возле Нью-Йорка и Новоалександровки

Российские наемники нарушили режим прекращения огня возле Нью-Йорка и Новоалександровки

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ЕС признал "Ассоциированное трио" Украины, Грузии и Молдовы - декларация

Лидеры ЕС вновь подтвердили, что признают европейские устремления Украины, Грузии и Молдовы – декларация

Зеленский рассматривает "Северный поток" серьезнейшим инструментом для встречи с Путиным

Зеленский: хотел бы, чтобы США играли одну из главных ролей в урегулировании ситуации на Донбассе

Конгресс США одобрил оборонный бюджет на 2022 год, документ отправится на подпись к президенту - СМИ

ПОСЛЕДНЕЕ

В Украине за сутки выявили 9 590 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровело 25 499 человек, 355 умерло – Минздрав

Япония выбрала вакцины против COVID-19 для бустерных прививок

С начала суток российские наемники на Донбассе единожды нарушили режим тишины

16 декабря: Какой сегодня праздник

Водитель фуры, сбивший двух подростков на окраине Харькова, предстанет перед судом

Запуск "Северного потока 2" станет для РФ инструментом давления на ЕС - премьер Эстонии

Правоохранители Украины и Турции обсудили шаги сотрудничества между ведомствами

Зеленский провел встречу с главой правительства Испании

Байден выдвинул кандидатуру дочери экс-президента США Кеннеди на пост посла в Австралии

Зеленский провел встречу с канцлером Австрии

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА