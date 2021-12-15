Регламентный комитет рекомендует Раде определиться голосованием с переносом последней пленарной недели текущей сессии на 25-28 января

Комитет по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы парламента рекомендует Верховной Раде вынести проект постановления о переносе последней пленарной недели текущей сессии на 25-28 января 2022 года на голосование.

"Регламентный комитет рекомендует определиться парламенту путем голосования по постановлению, согласно которому календарный план работы парламента меняется и неделя с 17 по 21 января 2022 года будет неделей работы в комитетах, а последняя пленарная неделя шестой сессии будет с 25 по 28 января 2022 года", - сообщил глава подкомитета по вопросам Регламента Павел Фролов в своём телеграмм-канале.

При этом он подчеркнул что за соответствующий проект постановления народные депутаты должны будут голосовать 16 декабря.

В случае принятия этого документа Рада пять недель не будет проводить пленарные заседания.

Вероятно, речь идёт о проекте постановления №6429, инициаторами которого выступили глава фракции "Голос" Ярослав Железняк, а также сопредседатели группы "За майбутне" Виктор Бондарь и Тарас Батенко. В пояснительной записке отмечается, что возможность таких изменений в календарный план текущей сессии связана в необходимостью проведения дополнительной работы в комитетах, комиссиях, депутатских фракциях и группах в январе 2022 года.

Как сообщалось, на пленарном заседании 3 декабря народные депутаты поддержали проект постановления №6381 о внесении изменений в календарный план работы шестой сессии Верховной Рады, согласно которому в январе парламентарии будут работать в пленарном режиме только с 18 по 21 января 2022 года. Вместе с тем документ предусматривает, что депутаты будут работать с избирателями на протяжении недели с 10 по 14 января, которая раньше определялась как пленарная. Ввиду этих изменений Рада почти месяц – с 20 декабря по 14 января – не будет работать в пленарном режиме.