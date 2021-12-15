В Украине появится День людей с историей рака

В Украине учредят День людей с историей рака, соответствующий проект указа президента был одобрен на заседании правительства в среду.

День людей с историей рака будут отмечать ежегодно в первое воскресенье июня.

Отмечается, что такое решение принято с целью чествования самоотверженной борьбы людей, больных раком, их силы воли и героической тяги к жизни.

Ожидается, что реализация решения направлена на активизацию деятельности по предотвращению возникновения и распространения заболеваемости на онкологические заболевания, привлечение внимания государства и общества к проблемам людей, которые живут с историей рака.