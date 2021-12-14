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06:46 14.12.2021

Полиция задержала харьковчанина, совершившего коло 40 краж из платежных терминалов

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Полиция задержала харьковчанина, совершившего коло 40 краж из платежных терминалов

Сотрудники управления уголовного розыска совместно с оперативниками Харьковских райуправлений полиции №2 и №3 задержали неоднократно судимого 41-летнего мужчину по подозрению в серии краж из платежных терминалов.

"Следователи установили причастность мужчины к совершению около 40 уголовных правонарушений на территории Харькова", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковсакой области.

По данным правоохранителей, 12 декабря около 4:40 мужчина просверлил отверстия в корпусе платежного терминала на ул.Леся Сердюка и забрал деньги  (37 тыс.150 грн). Правоохранители задержали его в тот же день. Вещественные доказательства изъяты. Задержанному объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Теги: #задержание #вор #украина #харьков
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