Полиция задержала харьковчанина, совершившего коло 40 краж из платежных терминалов

Сотрудники управления уголовного розыска совместно с оперативниками Харьковских райуправлений полиции №2 и №3 задержали неоднократно судимого 41-летнего мужчину по подозрению в серии краж из платежных терминалов.

"Следователи установили причастность мужчины к совершению около 40 уголовных правонарушений на территории Харькова", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковсакой области.

По данным правоохранителей, 12 декабря около 4:40 мужчина просверлил отверстия в корпусе платежного терминала на ул.Леся Сердюка и забрал деньги (37 тыс.150 грн). Правоохранители задержали его в тот же день. Вещественные доказательства изъяты. Задержанному объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.