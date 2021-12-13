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16:10 13.12.2021

Порошенко передал батальонный комплекс видеонаблюдения 25-й воздушно-десантной бригаде в Авдеевке

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Порошенко передал батальонный комплекс видеонаблюдения 25-й воздушно-десантной бригаде в Авдеевке

Пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко во время своего визита в Авдеевке передал комплекс батальонного видеонаблюдения 25-й отдельной воздушно-десантной бригаде, сообщает пресс-служба "Евросолидарности" в понедельник.

Отмечается, что более 5 тысяч украинцев перечислили средства для обеспечения систем видеонаблюдения на передовой, половину необходимой суммы добавил Фонд Порошенко.

"Очень приятно быть сегодня в исторической, героической Авдеевке среди наших военных героической "25-ки", которая с первых дней 2014 года покрыла себя славой на наиболее опасных участках фронта. И сегодня крепко держит оборону, защищает украинскую землю, прославляя традиции украинских ВСУ, Десантно-штурмовых сил. Мне очень приятно, что в свое время эти войска были созданы как отдельный вид Вооруженных сил и полностью оправдали свое назначение", – подчеркнул Порошенко.

Пятый Президент также поблагодарил волонтеров и активистов ОО "Дело громад" и "Res_Publika. Братья по оружию" за инициативу, реализуемую с начала этого года на передовой.

"Я хочу поблагодарить и воинов, и волонтеров за очень классную инициативу, уникальный проект – это установка и оснащение всей линии столкновения системой видеоразведки, наблюдения. Где будут приборы ночного видения, камеры с большим зумом, четко отмечающие любое движение вражеских сил. Сейчас с учетом повышения напряжения на фронте это еще и дополнительные преимущества. Начали мы это с 10-й Горно-штурмовой бригады, которую сменила сейчас 95-я. Мы, кстати, поздравляли их вчера с юбилеем. Полностью оснащена вся бригадная полоса обороны системой видеонаблюдения", – напомнил Порошенко.

Нардеп уточнил, что он сам просил, "чтобы вторым этапом была Авдеевка".

"Тогда мы начали еще 72-ю, сейчас 25-я сменила 72-ю. Мы уже поставили один батальонный комплект, сейчас очень интересно услышать, каков опыт боевого применения этой системы видеонаблюдения", – сказал нардеп.

Он добавил, что гордится тем, что в Авдеевку привезен второй батальонный комплект.

"В Авдеевке другая геометрия, используемая для видеонаблюдения, другие технические решения более ценны. Я хочу поблагодарить тех, кто не остался равнодушным, потому что этот проект стоит миллионы гривень. 50% собирает "Дело громад". На сегодняшний день более 5 тысяч украинцев перечислили средства. Это и есть отчет, происходящий с вашими средствами. А 50% перечисляет Фонд Порошенко. Последнее перечисление – 400 тысяч было буквально позавчера. И это позволило сегодня привести на фронт эти комплекты", – отметил пятый президент.

По его словам, это значит, что "и у снайперов, привезенных из России, и у российских наемников из ЧВК Вагнера, и у кадровых российских военнослужащих не будет возможности вести атаки, вести охоту на наших воинов".

"Наши воины будут в безопасном месте. Будут установлены камеры, которые будут фиксировать движение, и соответственно будет противодействие, начиная с контрснайперских групп и завершая использованием в том числе и противотанковых, и воздушных (включая данные дронов) сил для того, чтобы не дать россиянам организовать наступление. Мы твердо убеждены, что передаем это в профессиональные руки, и этот опыт будет положительным", - резюмировал Порошенко.

Теги: #бригада #порошенко #комплекс
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