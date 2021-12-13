Жителя Тернопольщины оштрафовали за брань и появление в общественном виде в нетрезвом виде с расстегнутой ширинкой

Тернопольский горрайонный суд Тернопольской области признал виновным и присудил штраф в размере 119 грн мужчине, который, находясь в общественном месте, обзывал прохожих с применением нецензурной лексики, находясь при этом в состоянии алкогольного опьянения и с расстегнутой ширинкой.

Как говорится в постановлении суда, своим поведением и внешним видом мужчина оскорбил человеческое достоинство и общественную мораль.

"Обвиняемый 19 октября 2021 около 13 час. 33 мин. в общественном месте, возле дома №45 по ул. Злуки в Тернополе, находясь в состоянии алкогольного опьянения (запах алкоголя из полости рта, неустойчивая походка, покраснение лица), был в грязной одежде и с расстегнутой ширинкой, чем оскорблял человеческое достоинство и общественную мораль", - говорится в документе.

В нем уточняется, что мужчина уже дважды в течение последнего года привлекался к административной ответственности за распитие пива (кроме безалкогольного), алкогольных, слабоалкогольных напитков запрещенных законом местах или заявления в общественных местах в пьяном виде, в связи с чем он был признан виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 178 КУоАП.

Кроме того, тернополянин высказывался нецензурной бранью в адрес прохожих, чем нарушил общественный порядок и покой граждан, поэтому привлекается к административной ответственности по ст. 173 КУоАП.

"Обвиняемого признать виновным в совершении административных правонарушений, предусмотренных ст. 173, ч. 3 ст. 178 КУоАП и наложить на него административное взыскание на основании ст. 36 КУоАП в виде штрафа в пользу государства в размере 7 (семи) не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, что составляет 119 (сто девятнадцать) гривен в доход государства. Взыскать с обвиняемого в пользу государства судебный сбор в размере 454 (четыреста пятьдесят четыре) гривни 00 копеек", - отмечается в постановлении.