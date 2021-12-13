События

13:04 13.12.2021

Жителя Тернопольщины оштрафовали за брань и появление в общественном виде в нетрезвом виде с расстегнутой ширинкой

2 мин читать
Жителя Тернопольщины оштрафовали за брань и появление в общественном виде в нетрезвом виде с расстегнутой ширинкой

Тернопольский горрайонный суд Тернопольской области признал виновным и присудил штраф в размере 119 грн мужчине, который, находясь в общественном месте, обзывал прохожих с применением нецензурной лексики, находясь при этом в состоянии алкогольного опьянения и с расстегнутой ширинкой.

Как говорится в постановлении суда, своим поведением и внешним видом мужчина оскорбил человеческое достоинство и общественную мораль.

"Обвиняемый 19 октября 2021 около 13 час. 33 мин. в общественном месте, возле дома №45 по ул. Злуки в Тернополе, находясь в состоянии алкогольного опьянения (запах алкоголя из полости рта, неустойчивая походка, покраснение лица), был в грязной одежде и с расстегнутой ширинкой, чем оскорблял человеческое достоинство и общественную мораль", - говорится в документе.

В нем уточняется, что мужчина уже дважды в течение последнего года привлекался к административной ответственности за распитие пива (кроме безалкогольного), алкогольных, слабоалкогольных напитков запрещенных законом местах или заявления в общественных местах в пьяном виде, в связи с чем он был признан виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 178 КУоАП.

Кроме того, тернополянин высказывался нецензурной бранью в адрес прохожих, чем нарушил общественный порядок и покой граждан, поэтому привлекается к административной ответственности по ст. 173 КУоАП.

"Обвиняемого признать виновным в совершении административных правонарушений, предусмотренных ст. 173, ч. 3 ст. 178 КУоАП и наложить на него административное взыскание на основании ст. 36 КУоАП в виде штрафа в пользу государства в размере 7 (семи) не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, что составляет 119 (сто девятнадцать) гривен в доход государства. Взыскать с обвиняемого в пользу государства судебный сбор в размере 454 (четыреста пятьдесят четыре) гривни 00 копеек", - отмечается в постановлении.

Теги: #оскорбление #штраф #пьяный
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:01 09.12.2021
Amazon оштрафована в Италии на 1,13 млрд евро за злоупотребление доминирующим положением на рынке

Amazon оштрафована в Италии на 1,13 млрд евро за злоупотребление доминирующим положением на рынке

13:53 07.12.2021
Минюст и пенитенциарная служба Грузии оштрафованы за распространение видеокадров с Саакашвили

Минюст и пенитенциарная служба Грузии оштрафованы за распространение видеокадров с Саакашвили

12:04 03.12.2021
НКРЭКУ оштрафовала "Нафтогаз" на 1,156 млн грн за недопуск ее представителей к проверкам компании

НКРЭКУ оштрафовала "Нафтогаз" на 1,156 млн грн за недопуск ее представителей к проверкам компании

19:04 02.11.2021
Экоинспекция Украины оштрафовала ГОК Ferrexpo на $30 млн за самозахват земли и ущерб экологии

Экоинспекция Украины оштрафовала ГОК Ferrexpo на $30 млн за самозахват земли и ущерб экологии

19:21 23.10.2021
В Киеве за несоблюдение карантина оштрафовали владельца ресторана

В Киеве за несоблюдение карантина оштрафовали владельца ресторана

02:29 20.10.2021
Facebook выплатит около $14 млн по иску Минюста США

Facebook выплатит около $14 млн по иску Минюста США

16:19 06.10.2021
Кабмин в десятки раз увеличил штраф за незаконный вылов рыбы

Кабмин в десятки раз увеличил штраф за незаконный вылов рыбы

06:20 05.10.2021
В Украине суд вынес первый приговор за подделку COVID сертификатов

В Украине суд вынес первый приговор за подделку COVID сертификатов

20:10 29.09.2021
Окружной админсуд Киева считает незаконным наложение штрафа на Вовка

Окружной админсуд Киева считает незаконным наложение штрафа на Вовка

15:52 29.09.2021
ВАКС оштрафовал главу ОАСК Вовка на 4,5 тыс. грн

ВАКС оштрафовал главу ОАСК Вовка на 4,5 тыс. грн

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ПриватБанк и Ощадбанк запустили возможность оформления карты для выплаты "ковидной тысячи"

ЕС в случае необходимости может расширить или принять дополнительные санкции к РФ из-за агрессии против Украины

Зеленский 15-16 декабря посетит Брюссель для участия в саммите Восточного партнерства

В Украине за сутки выявили 8 109 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровело 26 307 человек, 356 умерло

МИД: в Москве запустили фейк о работе украинского посольства в Ливане для создания "дымовой завесы" на фоне дела о 400 кг кокаина из посольства РФ в Аргентине

ПОСЛЕДНЕЕ

ПриватБанк и Ощадбанк запустили возможность оформления карты для выплаты "ковидной тысячи"

Рада в четверг может провести внеочередное заседание - Корниенко

ЕС в случае необходимости может расширить или принять дополнительные санкции к РФ из-за агрессии против Украины

Спасатели предупреждают об опасности схода лавин на Прикарпатье

Пограничники не пустили в Украину россиянина, утверждающего, что едет сотрудничать с украинскими спецслужбами

Зеленский 15-16 декабря посетит Брюссель для участия в саммите Восточного партнерства

Заболеваемость COVID-19 в Африке за неделю возросла на 111% - ВОЗ

Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 271,4 млн

В Днепре вследствие ДТП с участием маршрутки госпитализировано 6 человек

В Украине за сутки выявили 8 109 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровело 26 307 человек, 356 умерло

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА