Трамп обвинил The New York Times в публикации оскорбляющей его статьи

Оскорбительной назвал президент США Дональд Трамп опубликованную накануне The New York Times статью, в которой утверждалось, что ФБР проводило расследование, касающееся угрожающих национальной безопасности США связей главы государства с Россией.

Поводом для расследования ФБР послужило увольнение Д.Трампом директора ведомства Джеймса Коми, сообщило издание.

"Думаю, это самая оскорбительная статья из всех, которые я читал", - заявил Д.Трамп в интервью телеканалу Fox News.

Он пояснил, что в уволил Дж.Коми в связи с тем. что тот был "жутким лжецом и ужасно работал на посту директора ФБР".

Ранее публикацию The New York Times подверг критике госсекретарь США Майк Помпео.

"Сама содержащаяся в статье The New York Times мысль о том, что президент Трамп представлял угрозу для нацбезопасности США, явно глупая и недостойна ответа", - сказал он в интервью телеканалу CBS в субботу, назвав обвинения нелепыми.