События

15:47 28.05.2021

Житель Змиева спьяну захотел покататься и повредил 12 машин, которые пытался угнать

1 мин читать
Житель Змиева спьяну захотел покататься и повредил 12 машин, которые пытался угнать

Житель г.Змиев Харьковской области подозревается в серии попыток угона и повреждении автомобилей.

"Все преступления злоумышленник совершил в состоянии алкогольного опьянения и объяснил желанием покататься", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

34-летний мужчина попался, когда пытался проникнуть в салон двенадцатой по счету машины. На его действия обратили внимание местные жители и сообщили в правоохранительные органы.

24 мая около 22:50 мужчина кирпичом разбил стекло дверей AUDI A6, проник в салон и пытался запустить двигатель, соединив провода замка зажигания кирпичом.

Как установили полицейские, той же ночью мужчина таким образом повредил 10 автомобилей жителей Змиева, а в ночь на 22 мая еще два авто.

Все пострадавшие обратились в полицию с заявлениями.

Мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15 и ч. 2 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 8 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Теги: #пьяный #автомобили #угон
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:49 24.05.2021
Киев начинает программу по снижению скорости автомобилей до 30 км/час в жилых районах

Киев начинает программу по снижению скорости автомобилей до 30 км/час в жилых районах

20:16 21.05.2021
Германия упростит ввод беспилотных автомобилей в эксплуатацию

Германия упростит ввод беспилотных автомобилей в эксплуатацию

10:54 20.05.2021
Bentley Kyiv планирует в 2021 году нарастить продажи автомобилей на 70%

Bentley Kyiv планирует в 2021 году нарастить продажи автомобилей на 70%

19:09 12.05.2021
Продажи автомобилей в Китае в апреле выросли на 8,6%, с начала года - в 1,5 раза

Продажи автомобилей в Китае в апреле выросли на 8,6%, с начала года - в 1,5 раза

18:37 11.05.2021
Электрокары будут дешевле автомобилей с ДВС в Европе к 2027 году – исследование

Электрокары будут дешевле автомобилей с ДВС в Европе к 2027 году – исследование

10:39 05.05.2021
Продажи новых легковых авто в Украине за 4 мес. выросли на 30% за счет "рывка" в апреле

Продажи новых легковых авто в Украине за 4 мес. выросли на 30% за счет "рывка" в апреле

17:52 27.04.2021
47% проданных в мире легковых автомобилей в 2025 году будут электрическими или гибридными – исследование

47% проданных в мире легковых автомобилей в 2025 году будут электрическими или гибридными – исследование

14:06 08.04.2021
"Vodafone Украина" запускает сервис защиты автомобиля от угона Vodafone Guardian

"Vodafone Украина" запускает сервис защиты автомобиля от угона Vodafone Guardian

10:56 06.04.2021
Нацполиция закупила 100 автомобилей Renault Duster на 56,5 млн грн, и намерена закупить еще 450 различных авто на 333 млн грн

Нацполиция закупила 100 автомобилей Renault Duster на 56,5 млн грн, и намерена закупить еще 450 различных авто на 333 млн грн

17:14 01.04.2021
Продажи новых легковых автомобилей в Украине в I кв. выросли на 4%

Продажи новых легковых автомобилей в Украине в I кв. выросли на 4%

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине из 111 госпредприятий Минобороны после оптимизации останется 42 – замминистра

Киев считает неконструктивной позицию РФ по уменьшению срока мандата наблюдателей ОБСЕ на российских пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк" - МИД

В Киеве с 29 мая начнет работать Центр вакцинации от COVID-19 – Кличко

Украина закрывает воздушное пространство для белорусских самолетов с 29 мая

Кабмин запретил использование воздушного пространства Украины зарегистрированными в Беларуси воздушными судами с 29 мая - источник

ПОСЛЕДНЕЕ

В Украине из 111 госпредприятий Минобороны после оптимизации останется 42 – замминистра

Китай запретит использование одноразового пластика на внутренних авиарейсах в 2022 году

Французские жандармы со стрельбой задержали подозреваемого в нападении на женщину-полицейского

Киев считает неконструктивной позицию РФ по уменьшению срока мандата наблюдателей ОБСЕ на российских пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк" - МИД

Украина была участницей саммитов НАТО с 2014 года, но уже два года нас не приглашают – Порошенко

Япония продлила режим ЧП из-за COVID-19

Украине не предоставят ПДЧ на саммите НАТО в июне, считает Кривонос

Отобраны 23 вуза для внедрения подготовительных курсов со стипендиальным обеспечением для молодежи с оккупированных территорий

СБУ предотвратила незаконный вывоз из Украины ювелирных украшений времен Скифской эпохи

САП заявила иск о гражданской конфискации необоснованных активов нардепа Волынца стоимостью более 7 млн грн

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА