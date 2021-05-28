Житель Змиева спьяну захотел покататься и повредил 12 машин, которые пытался угнать

Житель г.Змиев Харьковской области подозревается в серии попыток угона и повреждении автомобилей.

"Все преступления злоумышленник совершил в состоянии алкогольного опьянения и объяснил желанием покататься", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

34-летний мужчина попался, когда пытался проникнуть в салон двенадцатой по счету машины. На его действия обратили внимание местные жители и сообщили в правоохранительные органы.

24 мая около 22:50 мужчина кирпичом разбил стекло дверей AUDI A6, проник в салон и пытался запустить двигатель, соединив провода замка зажигания кирпичом.

Как установили полицейские, той же ночью мужчина таким образом повредил 10 автомобилей жителей Змиева, а в ночь на 22 мая еще два авто.

Все пострадавшие обратились в полицию с заявлениями.

Мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15 и ч. 2 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 8 лет с конфискацией имущества или без таковой.