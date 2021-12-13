Вблизи Киева СБУ разоблачила подпольный цех по изготовлению взрывчатки

Служба безопасности Украины в ходе следственно-оперативных действий в Киевской области разоблачила подпольный цех по изготовлению средств поражения.

Как сообщает пресс-центр СБУ, среди изъятого – взрывные устройства на основе тротила, а также огнестрельное оружие с глушителями.

"Проверяется информация о возможном использовании средств поражения для совершения терактов", - сказано в сообщении.

Установлено, что противоправную деятельность на территории собственного домовладения в одном из населенных пунктов вблизи столицы организовал местный житель, ранее уже осужденный за изготовление самодельной взрывчатки.

По предварительным данным, готовую продукцию он планировал реализовать из-за личных связей в криминальных кругах.

Во время обысков по месту жительства злоумышленника правоохранители обнаружили: большое количество тротила и других взрывоопасных веществ; компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств; боевые гранаты; 10 единиц огнестрельного оружия с глушителями; почти 2 тысячи патронов разного калибра; комплектующие к огнестрельному оружию; станковое и специализированное лабораторное оборудование.

Изъятые средства поражения направлены на экспертизу.

В рамках уголовного производства, начатого по ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины, злоумышленнику планируют сообщить о подозрении в совершении преступления и избрать меру пресечения.