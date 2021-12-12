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22:35 12.12.2021

Еврокомиссия выделяет ещё 30 млн евро на независимые СМИ, молодежь в Беларуси

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Еврокомиссия выделяет ещё 30 млн евро на независимые СМИ, молодежь в Беларуси

ЕС выделяет дополнительные 30 млн евро на помощь, среди прочего, белорусским независимым СМИ, сообщила в воскресенье глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Евросоюз поддерживает белорусский народ в его борьбе за свободу и демократию. Сегодня мы усиливаем нашу поддержку, выделяя дополнительно 30 млн евро на помощь в Беларуси молодёжи, независимым СМИ, покинувшим Беларусь малым и средним предприятиям, деятелям культуры", - написала она в твиттере.

Фон дер Ляйен напомнила, что ЕС будет готов выделить 3 млрд евро для инвестиций и оказание экономической помощи Беларуси, если эта страна пойдёт на те демократические преобразования, на которых настаивает Брюссель.

Теги: #ес #помощь #беларусь
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